Hàn Quốc và Mỹ nhất trí hợp tác trong khu vực ASEAN

Photo : KBS News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết đã tổ chức “Đối thoại chính sách Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Hàn-Mỹ” nhằm tăng cường hợp tác giữa "chính sách phương Nam mới" của Seoul và tầm nhìn của Washington trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.Vụ trưởng Vụ ASEAN và Đông Nam Á (Asean and Southeast Asia Affairs Bureau) thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Park Jae-kyung và Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ, phụ trách các vấn đề Đông Á-Thái Bình Dương Atul Keshap đã tham dự cuộc họp, trao đổi ý kiến về tình hình ở Đông Nam Á như Myanmar và vùng biển phía Nam Trung Quốc (Việt Nam gọi là biển Đông) và chia sẻ phương hướng thúc đẩy chính sách khu vực ASEAN.Hai bên hối thúc Myanmar chấm dứt ngay lập tức các hành vi bạo lực của quân đội đảo chính nhắm vào người dân thường, trả tự do cho người bị giam giữ và khôi phục nền dân chủ; chia sẻ lập trường ủng hộ trật tự dựa trên nền tảng tôn trọng các quy tắc như tự do hàng hải và hàng không liên quan đến vùng biển phía Nam Trung Quốc.Ngoài ra, quan chức hai nước đã thảo luận về phương án hợp tác với các nước ASEAN trong 7 lĩnh vực gồm y tế, cơ sở hạ tầng, thành phố thông minh, tăng trưởng xanh, đổi mới kỹ thuật số, khu vực sông Mekong, hàng hải và giao lưu nhân sự. Trong đó, hai bên đã trao đổi về hợp tác nhằm hỗ hợ ASEAN vượt qua dịch COVID-19 và tăng cường năng lực y tế như đóng góp cho “Quỹ đối phó COVID-19 ASEAN”.Hai bên nhất trí hợp tác chặt chẽ ở cấp Chính phủ như hỗ trợ tài chính, tìm kiếm các dự án như cơ sở hạ tầng để giúp doanh nghiệp hai nước cùng thâm nhập vào thị trường Đông Nam Á.Quan chức Bộ Ngoại giao cho biết hội nghị không chỉ có ý nghĩa trong khuôn khổ "chính sách phương Nam mới" mở rộng mà còn mang ý nghĩa thúc đẩy quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ. Về hợp tác trong khu vực ASEAN với Trung Quốc, quan chức này cho rằng tầm nhìn của "chính sách phương Nam mới" không loại trừ quốc gia nào trên nền tảng hòa bình và thịnh vượng trong khu vực, chính sách của Hàn Quốc và Trung Quốc về ASEAN cũng có nhiều điểm chung.