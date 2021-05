Hàn Quốc sử dụng thuốc điều trị COVID-19 bằng kháng thể cho hơn 3.000 trường hợp

Photo : YONHAP News

Trong vòng ba tháng, Hàn Quốc đã tiêm thuốc điều trị COVID-19 bằng kháng thể cho hơn 3.000 trường hợp, thuốc đã chứng minh được hiệu quả lớn với các bệnh nhân nhẹ.Thuốc điều trị COVID-19 bằng kháng thể trên mang tên "Regkirona Inj. 960mg", hay còn gọi là Regdanvimab (mã hiệu CT-P59) của công ty dược phẩm sinh học Celltrion. Đây là thuốc điều trị COVID-19 bằng kháng thể phát triển tại Hàn Quốc đầu tiên được cấp phép sử dụng.Theo kết quả sử dụng thuốc trong điều trị cho 450 bệnh nhân là người cao tuổi và người mắc bệnh lý nền, chỉ có một bệnh nhân diễn tiến nặng, không có ca nào tử vong. Thuốc được dùng cho bệnh nhân mới nhiễm virus, khi các triệu chứng còn nhẹ, và tiêm ngay trong ngày đầu tiên nhập viện.Theo hệ thống quản lý phòng dịch hiện nay, các bệnh nhân chỉ xuất hiện triệu chứng nhẹ sẽ không nhập viện mà được điều trị tại trung tâm điều trị dành cho bệnh nhân nhẹ.Nếu bệnh nhân nhẹ đột ngột diễn tiến nặng và được chuyển đến bệnh viện thì có thể sẽ bỏ lỡ thời gian sử dụng thuốc điều trị. Theo đó, một số chuyên gia cho rằng cơ quan y tế cần tăng cơ hội sử dụng thuốc điều trị với các bệnh nhân ở trung tâm điều trị dành cho bệnh nhân nhẹ.Cơ quan phòng dịch cho biết thuốc Regkirona Inj. có tác dụng với cả biến thể virus COVID-19 từ New York, Anh, Nigeria. Tuy nhiên, do thuốc được cấp phép với điều kiện là nhà sản xuất phải nộp thêm kết quả thử nghiệm lâm sàng giai đoạn ba, nên cần tiếp tục kiểm chứng khoa học về tính an toàn và hiệu quả điều trị.