Thủ tướng đề nghị sớm xem xét chính sách ưu đãi với người đã tiêm vắc-xin COVID-19

Photo : YONHAP News

Thủ tướng Hàn Quốc Kim Boo-kyum ngày 16/5 đã yêu cầu quan chức các Bộ, ngành đẩy nhanh tốc độ liên quan đến thỏa thuận công nhận ưu tiên cho người đã tiêm phòng vắc-xin với các nước lớn, xem xét các ưu đãi đa dạng cho những người đã tiêm chủng vắc-xin càng sớm càng tốt, với điều kiện không làm ảnh hưởng đến công tác phòng dịch.Chính phủ Hàn Quốc đang xem xét phương án áp dụng chế độ “bong bóng du lịch”, thỏa thuận giữa các quốc gia có tỷ lệ nhiễm COVID-19 thấp, cho phép công dân nước ngoài được nhập cảnh mà không cần cách ly nếu có kết quả âm tính với COVID-19."Bong bóng du lịch" lần đầu xuất hiện vào tháng 5/2020, khi New Zealand và Australia đàm phán về việc cho phép đi lại tự do giữa hai quốc gia trong bối cảnh đại dịch COVID-19.Hàn Quốc cũng đang thỏa thuận về chế độ này với các nước như Australia. Dự kiến khi việc tiêm phòng vắc-xin mở rộng hơn, các cuộc thảo luận sẽ được thúc đẩy nhanh chóng. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh vẫn là yếu tố rủi ro trong việc thúc đẩy chính sách, điển hình như Singapore và Hong Kong đã phải hủy bỏ thỏa thuận “bong bóng du lịch” do dịch COVID-19 tái bùng phát.