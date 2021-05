Hàn Quốc ghi nhận hơn 600 ca nhiễm COVID-19 mới ba ngày liên tiếp

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố tính đến 0 giờ ngày 17/5, Hàn Quốc ghi nhận thêm 619 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm lên 132.290 ca. Số ca nhiễm mới gồm 597 ca phát sinh trong cộng đồng, tăng 25 ca so với một ngày trước, và 22 ca ngoại nhập.Theo địa phương, số ca nhiễm tại thủ đô Seoul và khu vực lân cận là 352 ca, chiếm 59% tổng số ca nhiễm mới trên cả nước, trong đó thủ đô Seoul phát sinh 192 ca, tỉnh Gyeonggi 148 ca, thành phố Incheon 12 ca. Ngoài ra, tỉnh Gangwon phát sinh 35 ca, tỉnh Nam Gyeongsang 30 ca, thành phố Gwangju và tỉnh Bắc Gyeongsang mỗi nơi 27 ca, tỉnh Bắc Chungcheong 22 ca, thành phố Daegu 19 ca, tỉnh Nam Jeolla 17 ca, thành phố Ulsan 16 ca, đảo Jeju 15 ca, tỉnh Nam Chungcheong 14 ca, thành phố Busan 12 ca, tỉnh Bắc Jeolla 9 ca, thành phố Daejeon 2 ca.Thêm 3 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong lên 1.903 ca, tỷ lệ tử vong là 1,44%. Số ca có tình trạng bệnh nguy kịch là 151 ca, tăng 1 ca so với một ngày trước.Đến nay, tổng số người đã tiêm mũi một vắc-xin COVID-19 đạt hơn 3.733.800 người, tương đương 7,3% dân số. Đã có 940.000 người hoàn thành tiêm cả hai mũi.Việc nhập vắc-xin COVID-19 vẫn tiến hành đúng theo kế hoạch. Vắc-xin của hãng dược AstraZeneca (Anh) với số lượng tiêm cho 1.068.000 người được sản xuất ủy thác bởi công ty Khoa học y sinh SK (SK BioScience) sẽ xuất xưởng từ nhà máy tại thành phố Andong (tỉnh Gyeonggi) vào sáng ngày 17/5.Khoảng 430.000 liều vắc-xin của hãng dược Pfizer (Mỹ) dự kiến sẽ đến sân bay quốc tế Incheon trong ngày 19/5.Để xoa dịu tâm lý lo lắng và nâng cao tỷ lệ tiêm chủng, Chính phủ đã quyết định từ ngày 17/5 hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị trong trường hợp xuất hiện phản ứng bất thường sau khi tiêm phòng, kể cả khi chưa có đủ căn cứ kết luận về mối liên hệ giữa tiêm chủng và phản ứng phụ. Số tiền hỗ trợ tối đa là 10 triệu won (8.821 USD)/người, kể cả với người tiêm chủng trước ngày 17/5.Tính đến 10 giờ sáng ngày 17/5, đã có 6 trường hợp được xác nhận đủ điều kiện nhận chi trả phí điều trị do gặp phản ứng phụ sau khi tiêm phòng.