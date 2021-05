Phong trào vận động dân chủ Gwangju truyền cảm hứng cho người dân Myanmar

Photo : YONHAP News

Báo Yomiuri (Nhật Bản) ngày 16/5 đã đăng bài viết về vị thế của Hàn Quốc đang được nâng cao ở Myanmar, nơi các phong trào dân chủ chống lại cuộc đảo chính của phe quân sự đang diễn ra.Trong một cuộc thăm dò dư luận do người Nhật tại Myanmar thực hiện với người dân địa phương, 89% người được hỏi chọn Hàn Quốc là nước có ấn tượng được cải thiện hơn kể từ sau khi cuộc biểu tình đòi dân chủ chống lại quân đảo chính nổ ra ngày 1/2 vừa qua, và 46,9% câu trả lời lựa chọn Nhật Bản.Lý do Hàn Quốc có ấn tượng tốt đẹp hơn gồm “đưa ra tuyên bố lên án mạnh mẽ cuộc đảo chính” hoặc "đứng về phía người dân Myanmar”.Tác giả bài báo chỉ ra rằng Nhật Bản nhận chỉ trích vì thái độ mơ hồ về cuộc đảo chính do có mối quan hệ từ lâu với quân đội Myanmar. Trong khi đó, Chính phủ Hàn Quốc bày tỏ lập trường phản đối mạnh mẽ. Ngoài ra, một lý do khác để gần 90% người dân Myanmar có thiện cảm nhiều hơn với Hàn Quốc là do Hàn Quốc từng trải qua sự kiện tương tự trong lịch sử.Người dân Myanmar cho rằng những gì người dân nước này đang phải trải qua giống Phong trào vận động dân chủ Gwangju diễn ra ở thành phố Gwangju ngày 18/5/1980.Lúc đó, quân đảo chính Hàn Quốc đã bắt giữ ông Kim Dae-jung, nhà lãnh đạo phong trào dân chủ; dùng vũ lực đàn áp những người dân Gwangju đứng ra biểu tình đòi dân chủ khiến hơn160 người thiệt mạng. Bài báo phân tích dưới con mắt của người dân Myanmar, cuộc thảm sát quân sự và cuộc nổi dậy ở thành phố Gwangju tương tự như cuộc đàn áp người dân biểu tình đòi thả Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi, biểu tượng dân chủ hóa của Myanmar đã bị bắt trong một cuộc đảo chính.Bài báo cũng chỉ ra rằng người dân Myanmar đang lấy Phong trào vận động dân chủ Gwangju của Hàn Quốc để theo đuổi hình mẫu mà Myanmar cần xây dựng trong tương lai, như áp dụng hình thức bầu cử Tổng thống trực tiếp sau khi thiết lập nền dân chủ.