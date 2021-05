Seoul xem xét phương hướng nâng mục tiêu giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính

Photo : KBS News

Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki ngày 17/5 đã chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế đối ngoại, báo cáo về việc rà soát các vấn đề quốc tế liên quan tới biến đổi khí hậu và phương án đối phó, nhằm thực hiện mục tiêu trung hòa carbon cho tới năm 2050.Chính phủ quyết định sẽ xem xét kỹ lưỡng về việc nâng mạnh mục tiêu "Đóng góp do quốc gia tự quyết định" (NDC), tức giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính cho tới năm 2030, trên cơ sở cân nhắc xu hướng chung quốc tế, tiềm năng giảm khí thải theo từng lĩnh vực công nghiệp phát điện, vận tải, và mức độ chấp nhận của các bên liên quan.Trước đó, Chính phủ Hàn Quốc từng quyết định sẽ nâng tiếp mục tiêu giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính cho tới năm 2030, trình lên Liên hợp quốc trong năm nay.Cùng với đó, Seoul sẽ hỗ trợ nghiên cứu và phát triển (R&D), thương mại hóa các công nghệ trọng tâm về trung hòa carbon căn cứ theo chiến lược xúc tiến, như lộ trình thương mại hóa công nghệ xanh triển vọng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi sang carbon thấp; đồng thời xúc tiến lập quỹ đối phó với khí hậu vào năm sau.Để đối phó với những tiến triển trong quá trình thảo luận quốc tế về Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM), Chính phủ sẽ xem xét mở rộng nguồn phân bổ có thu phí với thị trường quyền phát thải carbon, xúc tiến nghiên cứu phương án sửa đổi hệ thống giá carbon.Sau khi tuyên bố dừng hỗ trợ tài chính công cho các nhà máy nhiệt điện chạy bằng than đá mới tại nước ngoài, Chính phủ sẽ lập tiếp hướng dẫn liên quan trong nửa đầu năm nay nhằm ngăn chặn hỗn loạn trong giới công nghiệp và cơ quan tài chính.Chính phủ sẽ tích cực tham gia và kêu gọi thảo luận tại các cơ chế đối phó với biến đổi khí hậu, như Hội nghị thượng đỉnh "Diễn đàn Đối tác vì tăng trưởng xanh và các mục tiêu toàn cầu đến năm 2030" (P4G); tham gia vào quá trình thảo luận tự do hóa, thương mại hóa hàng hóa và dịch vụ môi trường tại Tổ chức thương mại thế giới (WTO).Chính phủ sẽ xúc tiến khởi động đàm phán về việc gia nhập Hiệp định đối tác kinh tế kỹ thuật số (DEPA) trong năm nay. Hiệp định DEPA đã có hiệu lực vào tháng 1 vừa qua, được ký kết giữa ba nước là Singapore, New Zealand, Chile về đẩy mạnh hợp tác ở lĩnh vực kinh tế kỹ thuật số.Nếu gia nhập DEPA, Hàn Quốc sẽ thiết lập được một chế độ tiên tiến hơn nhờ loại bỏ hoặc giảm nhẹ được các hàng rào thương mại kỹ thuật số, ứng dụng các quy chế thương mại mới nhất.Mặt khác, nhân Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ ngày 21/5 tới, Chính phủ sẽ mở rộng hợp tác khoa học công nghệ, công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) với Washington ở các lĩnh vực như Chính sách kinh tế mới kỹ thuật số, trung hòa carbon, công nghệ mới; đồng thời mở rộng mạng lưới hợp tác với các nước phương Nam mới và phương Bắc mới.