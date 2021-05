Photo : YONHAP News

Tại Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế đối ngoại diễn ra vào ngày 17/5 do Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hong Nam-ki chủ trì, Chính phủ Hàn Quốc đã tiến hành rà soát về chính sách kinh tế của Chính phủ Mỹ. Seoul sẽ tiếp tục thảo luận với Washington về lĩnh vực tỷ giá hối đoái, trong bối cảnh gần đây tiếp tục dấy lên nhiều lo ngại về lạm phát của Mỹ.Chính phủ phân tích nội dung chính trong chính sách kinh tế của Chính phủ Tổng thống Joe Biden gồm mở rộng chi tiêu tài chính, tăng thuế và bồi dưỡng các ngành công nghiệp trọng tâm.Việc Mỹ mở rộng chi tiêu tài chính sẽ làm gia tăng tiêu dùng tư nhân, từ đó kéo theo xu hướng hồi phục kinh tế thế giới, có thể giúp Hàn Quốc gia tăng xuất khẩu. Tuy nhiên, việc Mỹ tăng thuế như thuế doanh nghiệp, thuế trên thặng dư vốn bị lo ngại là có thể trở thành yếu tố làm co hẹp hoạt động của doanh nghiệp, kéo tụt tăng trưởng kinh tế toàn cầu.Ngoài ra, Chính phủ chỉ ra các yếu tố bất ổn như giá trị tài sản toàn thế giới tăng do thanh khoản tăng, lạm phát do thiếu nguồn cung, lo ngại lãi suất tăng.Đặc biệt, Chính phủ nhận định nếu Mỹ xảy ra tình trạng lạm phát, lãi suất cao sẽ gây ra gánh nặng tăng lãi suất cơ bản cho Hàn Quốc. Điều này sẽ tạo thêm gánh nặng cho Chính phủ trong quản lý nợ hộ gia đình.Gần đây, lo ngại về lạm phát tại Mỹ lại dấy lên sau khi tỷ lệ tăng giá tiêu dùng tháng 4 của nước này vượt xa dự báo từ thị trường. Chính phủ Seoul nhấn mạnh sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ xu hướng thị trường tài chính, ngoại hối trong và ngoài nước, thực thi biện pháp bình ổn thị trường nếu biến động gia tăng trên thị trường.