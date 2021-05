Sản xuất, xuất khẩu ô tô tăng trưởng hai chữ số bất chấp thiếu hụt chíp bán dẫn

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 16/5 đã công bố “Xu hướng ngành công nghiệp ô tô tháng 4”. Theo đó, sản xuất ô tô tăng 11,8% so với cùng kỳ năm ngoái, bất chấp thiếu hụt nguồn cung chíp bán dẫn; xuất khẩu cũng tăng 52,8% so với một năm trước, song tiêu thụ thị trường trong nước giảm 3,8%, đà giảm liên tục từ tháng 3.Số ô tô sản xuất trong tháng 4 đạt 323.644 chiếc, mặc dù nhiều doanh nghiệp phải điều chỉnh hoạt động như hãng Hyundai tạm đóng cửa nhà máy số 1 ở thành phố Ulsan và Kia tạm dừng hoạt động nhà máy ở thành phố Asan (tỉnh Nam Chungcheong) do nguồn cung chíp bán dẫn gián đoạn.Xuất khẩu ô tháng 4 đạt 188.293 chiếc, tăng mạnh do hiệu ứng cơ sở khi giảm sâu tới 44,6% trong cùng kỳ năm ngoái. Kim ngạch xuất khẩu đạt 4,15 tỷ USD, tăng tới 73,4%. Tỷ trọng xuất khẩu xe có giá trị gia tăng cao như xe cỡ lớn và ô tô điện tăng đã giúp kim ngạch xuất khẩu ô tô nối tiếp tháng 3 tiếp tục vượt mốc 4 tỷ USD. Đây là lần đầu tiên sau 6 năm kể từ tháng 4 năm 2015, kim ngạch xuất khẩu ô tô vượt mốc 4 tỷ USD hai tháng liên tiếp.Tiêu thụ trong nước đạt 161.097 chiếc, giảm 3,8% so với cùng kỳ năm ngoái do hiệu quả từ thuế tiêu thụ đặc biệt giảm, song đứng thứ hai về số lượng bán ra nhiều nhất, chỉ xét riêng trong tháng 4.Chỉ tính riêng xe thân thiện với môi trường, tiêu thụ trong nước và xuất khẩu đều ghi nhận đà tăng 4 tháng liên tiếp. Doanh số tiêu thụ trong nước đạt 25.269 chiếc, tăng 41,3% so với một năm trước; xuất khẩu đạt 32.838 chiếc, tăng 44,4%. Đặc biệt, doanh số dòng xe ô tô hydro thể thao Nexo của hãng Hyundai đạt 1.265 chiếc, lần đầu tiên vượt mốc doanh số 1.000 chiếc/tháng tại thị trường trong nước.