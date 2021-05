Hyundai và Kia phải đóng cửa một số nhà máy do thiếu chíp bán dẫn

Photo : YONHAP News

Trong bối cảnh tình trạng thiếu nguồn cung chíp bán dẫn cho xe ô tô vẫn kéo dài, hãng ô tô Hyundai và Kia của Hàn Quốc ngày 17/5 đã phải dừng hoạt động một số nhà máy. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên Kia đóng cửa nhà máy do thiếu chíp bán dẫn sau một thời gian đối phó bằng cách điều chỉnh sản lượng.Từ 17-18/5, Hyundai dừng dây chuyền 2 tại nhà máy số 5 ở thành phố Ulsan. Trong khi đó, Kia dừng nhà máy số 2 ở thành phố Gwangmyeong (tỉnh Gyeonggi). Ô tô Hyundai cũng sẽ đóng cửa nhà máy số 3 ở Ulsan trong ngày 18/5.Dây chuyền 2 nhà máy số 5 của Hyundai ở Ulsan đang sản xuất mẫu xe Tucson và xe chạy bằng pin nhiên liệu hydro Nexo, nhà máy số 3 đang sản xuất mẫu xe Avante và Venue. Nhà máy số 2 của Kia ở Gwangmyeong đang sản xuất mẫu xe Stonic và Pride.Trước đó, Hyundai từng liên tiếp phải tạm dừng hoạt động một số nhà máy do tình trạng thiếu chíp bán dẫn. Trong hai ngày 6-7/5, hãng đã phải ngừng dây chuyền sản xuất mẫu xe Porter, từ ngày 12-13/4 và từ 18-20/4, đóng cửa nhà máy ở thành phố Asan (tỉnh Nam Chungcheong). Từ ngày 7-14/4, hãng đã đóng cửa nhà máy số 1 ở Ulsan, nơi sản xuất mẫu xe Kona và mẫu xe ô tô điện chuyên dụng đầu tiên là Ioniq 5.Do thiếu nguồn cung chíp bán dẫn, các hãng cũng bị chậm lịch xuất hàng, khiến khách hàng phàn nàn không ít. Đặc biệt, một số ý kiến chỉ ra rằng Hyundai và Kia đang "quá sức" khi vẫn nhận đặt trước mẫu xe Ioniq 5 và EV6 bất chấp thiếu nguồn cung chíp bán dẫn.Hãng GM Korea cũng đã phải đóng cửa nhà máy ở quận Bupyeong (thành phố Incheon) từ trung tuần tháng 2 và đang hoạt động dưới 50% công suất tại nhà máy ở thành phố Changwon (tỉnh Nam Gyeongsang) từ đầu tháng này.Hãng ô tô Sssangyong cũng dừng hoạt động nhà máy ở thành phố Pyeongtaek (tỉnh Gyeonggi) do thiếu chíp bán dẫn từ ngày 8-16/4.Hãng Renault Samsung chưa phải dừng nhà máy do thiếu chíp bán dẫn, nhưng để ngỏ khả năng điều chỉnh sản lượng trong thời gian tới.Dù thiếu nguồn cung chíp bán dẫn, nhưng sản xuất và xuất khẩu xe ô tô của Hàn Quốc trong tháng trước đạt lần lượt 323.644 chiếc và 188.293 chiếc, tăng 11,8% và 52,8%. Điều này được phân tích là do hiệu ứng cơ sở, do trong năm ngoái, nhu cầu toàn cầu bị co hẹp do dịch COVID-19. Giới doanh nghiệp nhận định số ngày phải đóng cửa nhà máy có thể sẽ tăng tiếp trong tháng 5 và 6.