Hàn Quốc xem xét miễn cách ly với người đã tiêm vắc-xin COVID-19 được WHO phê chuẩn

Photo : YONHAP News

Chủ tịch Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương kiêm Giám đốc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) Jeong Eun-kyeong chiều ngày 17/5 phát biểu cơ quan phòng dịch đang xem xét phương án miễn cách ly với những người nhập cảnh đã tiêm các loại vắc-xin COVID-19 được Tổ chức y tế thế giới (WHO) phê chuẩn khẩn cấp, ngoài những vắc-xin được Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) phê chuẩn.Hiện tại, có 5 loại vắc-xin đã được WHO phê chuẩn sử dụng khẩn cấp gồm vắc-xin của hãng Pfizer (Mỹ), Moderna (Mỹ), AstraZeneca (Anh), Janssen (Bỉ) và gần đây là Sinopharm (Trung Quốc).Việc cơ quan phòng dịch Hàn Quốc xem xét áp dụng tiêu chuẩn miễn cách ly với người đã tiêm vắc-xin được WHO phê chuẩn là bởi tình hình tiêm chủng ở các nước đang có sự khác biệt.Cơ quan phòng dịch sẽ tiếp tục thu thập ý kiến của các chuyên gia về tiêu chuẩn miễn cách ly với người nhập cảnh đã tiêm vắc-xin COVID-19 ngoài những vắc-xin đã được phê chuẩn sử dụng trong nước và vắc-xin được WHO phê chuẩn sử dụng khẩn cấp, để đưa ra quyết định.