Số ca COVID-19 lây nhiễm qua các buổi tụ tập gia đình cao kỷ lục 46%

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 18/5, Hàn Quốc ghi nhận 528 ca nhiễm COVID-19 mới, gồm 506 ca phát sinh trong cộng đồng và 22 ca ngoại nhập. Tổng số ca nhiễm đến nay là 132.818 ca.Xét theo địa phương, 17 tỉnh, thành phố trên cả nước xuất hiện ca nhiễm COVID-19. Trong đó, thủ đô Seoul phát sinh nhiều ca nhiễm nhất với 169 ca, tiếp theo là tỉnh Gyeonggi 134 ca, tỉnh Gangwon 25 ca, thành phố Daegu 23 ca, tỉnh Bắc Gyeongsang 21 ca, thành phố Incheon 16 ca, tỉnh Nam Gyeongsang và Nam Chungcheong mỗi nơi 15 ca, thành phố Busan và tỉnh Bắc Chungcheong mỗi nơi 13 ca, thành phố Daejeon và tỉnh Nam Jeolla mỗi nơi 12 ca, thành phố Gwangju 11 ca, đảo Jeju 10 ca, tỉnh Bắc Jeolla 7 ca, thành phố Ulsan 6 ca, thành phố Sejong 4 ca.Tại cuộc họp ngày 18/5 của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương, Bộ trưởng Hành chính và an toàn kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Jeon Hae-cheol cho biết tỷ lệ số ca lây nhiễm do tiếp xúc với người nhiễm bệnh qua các cuộc tụ tập quy mô nhỏ giữa gia đình và họ hàng chiếm 46%, cao nhất kể từ tháng 8 năm ngoái.Ông Jeon đặc biệt bày tỏ lo ngại xu hướng lây lan ở thủ đô Seoul và khu vực lân cận, vùng Honam (bao gồm thành phố Gwangju, tỉnh Nam và Bắc Jeolla). Hệ số lây nhiễm, thể hiện một bệnh nhân mắc COVID-19 có thể lây cho bao nhiêu người khác trên toàn quốc trong tuần trước là 0,99; trong khi đó tại thủ đô Seoul và lân cận thủ đô là 1,03, trên mốc 1 sau ba tuần. Số ca nhiễm tại vùng Honam tăng 66% so với một tuần trước do các vụ lây nhiễm tập thể phát sinh gần đây.Mặt khác, tỷ lệ đặt lịch tiêm chủng của người từ 65-74 tuổi đạt 57%, tương đương khoảng 5,14 triệu người. Đối tượng này sẽ bắt đầu tiêm chủng từ ngày 27/5. Tỷ lệ đặt lịch tiêm chủng của đối tượng là giáo viên nhà trẻ, mẫu giáo, lớp 1 và 2 cấp I đạt 63% sau 5 ngày. Nhóm đối tượng này bắt đầu tiêm phòng từ ngày 7/6.Bộ trưởng Jeon cho biết con cái có thể đặt lịch thay bố mẹ bằng hình thức trực tuyến hoặc gọi điện thoại, do đó kêu gọi người dân tích cực tham gia đặt lịch tiêm chủng.Chính phủ đang có kế hoạch chuẩn bị cho công tác tiêm chủng mở rộng quy mô lớn trong quý III, gồm tiến hành thăm dò ý kiến về nhu cầu mở rộng cơ sở tiêm chủng tại quận, huyện trong tuần này; mở rộng quy mô trung tâm tiêm chủng và trung tâm y tế tư nhân để tiêm phòng vắc-xin của hãng dược Pfizer (Mỹ).