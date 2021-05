Hãng hàng không giá rẻ lao đao, Korean Air vẫn có lợi nhuận trong mùa dịch COVID-19

Photo : YONHAP News

Cơ quan giám sát tài chính Hàn Quốc (FSS) ngày 17/5 cho biết ba hãng hàng không giá rẻ gồm Jin Air, Jeju Air, và T'way Air đang phải đối mặt với tổn thất kinh doanh quý I còn lớn hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Ngược lại, hãng hàng không quốc gia Hàn Quốc Korean Air ghi nhận thặng dư 4 quý liên tiếp bất chấp khủng hoảng dịch COVID-19, nhờ tăng cường hoạt động vận chuyển hàng hóa.Trong quý I, doanh thu của hãng Jin Air đạt 43,9 tỷ won (38,8 triệu USD), giảm 69,5% so với quý I năm ngoái; thua lỗ 60,1 tỷ won (53,12 triệu USD), tăng 92% so với mức thâm hụt 31,3 tỷ won (27,49 triệu USD) của một năm trước. Lỗ ròng cũng tăng từ 45,8 tỷ won (40,48 triệu USD) lên 72,1 tỷ won (63,73 triệu USD).T'way Air báo lỗ 45,4 tỷ won (40,13 triệu USD), doanh thu đạt 35,2 tỷ won (31,11 triệu USD), giảm 76,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Thâm hụt kinh doanh tăng 103,7%.Jeju Air ghi nhận thâm hụt kinh doanh 87,3 tỷ won (77,16 triệu USD), tăng 32,8% so với mức 65,7 tỷ won (58 triệu won) của quý I năm 2020; doanh thu đạt 41,8 tỷ won (37 triệu USD), giảm so với mức 229,2 tỷ won (202,62 triệu USD) của quý I .Hành khách giảm mạnh trong mùa dịch COVID-19 khiến các hãng hàng không giá rẻ vẫn chưa thể thoát khỏi thâm hụt kinh doanh.Thời gian gần đây, giá cước vận chuyển tăng, vận chuyển hàng hóa thuận lợi song các hãng hàng không giá rẻ không được hưởng lợi do không sở hữu máy bay chở hàng, thiếu máy bay cỡ trung và cỡ lớn nên việc mở rộng sang vận chuyển hàng hóa gặp hạn chế. Ngoài ra, lợi nhuận của các hãng hàng không giá rẻ tập trung khai thác vào đường bay nội địa cũng giảm sút. Ba hãng hàng không liên tục tung ra các chương trình giảm giá, mức giá ưu đãi nhằm thu hút khách hàng trong nước.Bên cạnh đó, hãng hàng không Asiana Airlines sở hữu 12 chuyên cơ vận tải, giúp giảm đáng kể thâm hụt kinh doanh. Doanh thu quý I đạt 783,4 tỷ won (692,54 triệu USD); thâm hụt kinh doanh 11,2 tỷ won (9,9 triệu USD), giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái, song quay trở lại mức thâm hụt sau ba quý thặng dư liên tiếp. Tuy nhiên, có dự báo cho rằng hãng sẽ đạt thặng dư trong quý II nhờ giá cước vận chuyển tăng.Asiana Airlines cũng đang khai thác các chuyến bay theo hình thức thuê bao và sản phẩm du lịch không hạ cánh đối với hành khách nhằm đối phó với tình hình dịch COVID-19 kéo dài.Korean Air là hãng hàng không duy nhất ghi nhận thặng dư trong quý I năm nay. Lợi nhuận hoạt động kinh doanh đạt 124,5 tỷ won (110 triệu USD), doanh thu giảm 24% so với cùng kỳ năm ngoái, song doanh thu từ vận chuyển hàng hóa tăng gấp đôi. Hãng đang tăng cường cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa, khai thác triệt để 23 máy bay chở hàng, tận dụng máy bay chở khách cải tiến thành máy bay chở hàng. Số chuyến hoạt động của máy bay chở hàng trong quý I năm nay là 143 chuyến/tuần, tăng trung bình 7% so với năm trước.