CNBC: “Hàn Quốc cho thấy nỗ lực mạnh mẽ về chiến lược chíp bán dẫn”

Kênh truyền hình CNBC (Mỹ) ngày 17/5 (giờ địa phương) đưa tin công ty tư vấn của Canada mang tên Trung tâm đổi mới tương lai (CIF - Center for Innovating the Future) đánh giá “Chiến lược chíp bán dẫn Hàn Quốc" được Chính phủ Seoul công bố ngày 13/5 là một nỗ lực “sống còn” mạnh mẽ nhằm xây dựng an ninh và độc lập trong tương lai. Tổ chức này cho rằng Hàn Quốc có năng lực sản xuất chíp bán dẫn quy mô lớn nên muốn nắm quyền quyết định con đường sẽ đi trong tương lai."Chiến lược chíp bán dẫn Hàn Quốc", với nội dung xây dựng "Vành đai chíp bán dẫn Hàn Quốc", chuỗi cung ứng chíp bán dẫn lớn nhất thế giới cho tới năm 2030. Để đạt được mục tiêu này, Seoul tuyên bố đảm bảo hỗ trợ thuế, tài chính, cải cách quy chế, mở rộng cơ sở hạ tầng, đầu tư 510.000 tỷ won (450,65 tỷ USD) trong 10 năm cho các doanh nghiệp như công ty điện tử Samsung, SK Hynix.Công ty tư vấn này nhận định quy mô đầu tư lần này của Seoul khiến cả thế giới không thế không ngạc nhiên. Hàn Quốc đang đưa ra một quyết định “rung chuyển cả thế giới” để đảm bảo vị thế của mình trong tương lai.Tuy nhiên, CNBC cho biết vẫn có hoài nghi về việc liệu chiến lược chíp bán dẫn này có đưa Hàn Quốc lên giành “ngôi vương” trong lĩnh vực chíp bán dẫn thế giới hay không.Công ty khảo sát, tư vấn dịch vụ Forrester (Mỹ) nhận định rất khó để dự đoán được kết quả; cả Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Đài Loan, Liên minh châu Âu (EU), Trung Quốc đều có khát vọng giành được “huy chương vàng” trong cuộc đua giành vị thế bá chủ lĩnh vực chíp bán dẫn. Ngoài ra, nếu mối quan hệ với Bắc Triều Tiên trở nên căng thẳng thì vị thế của Hàn Quốc trong ngành công nghệ thông tin có thể mất ổn định.