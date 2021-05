Hàn Quốc xếp thứ 35 trong số 37 nước OECD về chỉ số hạnh phúc quốc gia

Photo : YONHAP News

Trung tâm thông tin kinh tế thuộc Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI) ngày 19/5 công bố báo cáo cho biết chỉ số hạnh phúc quốc gia của Hàn Quốc giai đoạn 2018-2020 đạt bình quân 5,85 điểm trên thang điểm tuyệt đối là 10 điểm, đứng thứ 62 trong số 149 quốc gia được điều tra.Trong số 37 nước thành viên thuộc Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), Hàn Quốc xếp thứ 35. Chỉ có hai nước có chỉ số hạnh phúc thấp hơn Hàn Quốc là Hy Lạp (5,72 điểm) và Thổ Nhĩ Kỳ (4,95 điểm). Nhật Bản đạt 5,94 điểm, cao hơn Hàn Quốc.Trong số các quốc gia OECD, Phần Lan là nước có chỉ số hạnh phúc quốc gia cao nhất, đạt 7,84 điểm, tiếp sau đó là Đan Mạch, Thụy Sĩ, Iceland và Hà Lan.Chỉ số hạnh phúc quốc gia được Mạng lưới giải pháp phát triển bền vững, một cơ quan tư vấn trực thuộc Liên hợp quốc tính toán theo ba tiêu chí: Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), tuổi thọ kỳ vọng và sự ủng hộ trong xã hội của từng quốc gia.Trung tâm thông tin kinh tế KDI phân tích Hàn Quốc xếp nhóm cuối OECD về mức độ hài lòng của người dân về cuộc sống, chất lượng đời sống cũng tương đối thấp so với mức bình quân OECD. Theo số liệu thống kê của KDI, thời gian làm việc trong năm của người lao động Hàn Quốc là 1.967 giờ, dài thứ hai sau Mexico là 2.137 giờ. Người lao động Hàn Quốc làm việc dài hơn 241 giờ so với bình quân chung OECD là 1.726 giờ.Nồng độ bụi nhỏ của Hàn Quốc (năm 2019) là 27,4µg/m³, cao nhất trong số các nước OECD, cao hơn nhiều so với bình quân chung OECD là 13,9µg/m³.KDI chỉ ra rằng Hàn Quốc đang có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất OECD, cũng là nước có tỷ lệ nghèo ở người cao tuổi cao nhất. Tỷ lệ dân số cao tuổi ở Hàn Quốc năm 2011-2020 là 4,4%, cao hơn bình quân chung OECD là 2,6%. Tỷ lệ nghèo ở người cao tuổi (năm 2018) là 43,4%, gấp ba lần bình quân OECD là 14,8%.