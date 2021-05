Không quân Hàn Quốc sẽ tham gia tập trận

Photo : YONHAP News

Không quân Hàn Quốc ngày 18/5 công bố quyết định tham gia cuộc tập trận "Cờ đỏ" (Red Flag) sau ba năm, được tổ chức tại căn cứ không quân Eielson của Mỹ ở bang Alaska từ 2-30/6.Dự kiến Không quân sẽ cử máy bay chiến đấu F-15K tham dự cuộc tập trận này. Máy bay chiến đấu và binh lực tham gia tập trận sẽ xuất phát tới bang Alaska vào ngày 2/6, được tiếp dầu trên không và tham gia tập trận từ ngày 10-26/6 rồi quay về.Lực lượng phòng vệ trên không của Nhật Bản cũng tham gia cuộc tập trận "Cờ đỏ", nên dự kiến sẽ có giao lưu quân sự giữa hai nước Hàn-Nhật.Trước đó, Bộ tư lệnh không quân 7 của Mỹ đăng tải trên trang chủ rằng ngoài Mỹ, Lực lượng phòng vệ trên không của Nhật Bản và Không quân của Hàn Quốc sẽ tham gia tập trận, trao đổi về công nghệ và quy trình, nâng cao khả năng tương tác lẫn nhau.Ước tính có hơn 1.500 binh lực và hơn 100 máy bay của các nước tham gia tập trận."Cờ đỏ" là cuộc tập trận không quân đa quốc gia thực chiến do Bộ Tư lệnh Không quân Thái Bình Dương Mỹ tổ chức hàng năm, huy động chiến đấu các nước đồng minh của Mỹ như Nhật Bản, Australia, Anh.Không quân Hàn Quốc đã không tham dự vào năm ngoái do dịch COVID-19, và không tham dự vào năm 2019 do sự cố rơi máy bay chiến đấu KF-16, khiến quân đội dừng bay các chiến đấu cơ cùng loại.