Tổ chức dân sự Nhật Bản xúc tiến trưng bày tượng

Tượng "Thiếu nữ Hòa bình", biểu tượng cho các nạn nhân bị cưỡng ép làm nô lệ tình dục thời chiến, sẽ được trưng bày tiếp tại Nhật Bản trong tháng 7.Hãng tin Kyodo (Nhật Bản) ngày 18/5 đưa tin tổ chức dân sự nước này mang tên "Hội Aichi" tiếp nối triển lãm "Phía sau tự do ngôn luận" tại một phòng triển lãm thuộc thành phố Nagoya, tỉnh Aichi từ 6-11/7 tới.Triển lãm sẽ trưng bày bức tượng "Thiếu nữa Hòa bình" từng gây chú ý tại triển lãm "Aichi Triennale" vào tháng 8/2019, một lễ hội nghệ thuật quốc tế có quy mô lớn nhất Nhật Bản, được tổ chức ba năm một lần tại tỉnh Aichi. Khi đó, Ban tổ chức đã mở một gian triển lãm với chủ đề “Phía sau Tự do ngôn luận”, trong đó trưng bày bức tượng “Thiếu nữ Hòa bình”. Đây là triển lãm đầu tiên trưng bày tượng Thiếu nữ Hòa bình tại một sự kiện do Chính phủ Nhật Bản tài trợ.Tuy nhiên, bức tượng này đã bị các thế lực bảo thủ nước này phản đối kịch liệt. Ba ngày sau lễ khai mạc, Tỉnh trưởng tỉnh Aichi Hideaki Omura, đồng thời là Trưởng Ban tổ chức triển lãm, đã thông báo ngừng trưng bày bức tượng, đóng cửa cả gian triển lãm trên.