Hai công ty gà rán Hàn Quốc bị xử phạt vì gây bất lợi cho cửa hàng nhượng quyền

Photo : KBS News

Ủy ban giao dịch công bằng Hàn Quốc ngày 20/5 công bố quyết định xử phạt lần lượt hơn 1,5 tỷ won (1,3 triệu USD) và 500 triệu won (441.600 USD) với công ty BBQ và BHC, hai doanh nghiệp gà rán hàng đầu Hàn Quốc, với lý do có hành vi gây bất lợi cho các cửa hàng nhượng quyền thương hiệu có các hoạt động tập thể. Đây là hành động vi phạm Luật kinh doanh nhượng quyền.Hội các cửa hàng nhượng quyền gà rán BBQ được thành lập vào năm 2018, trong thời gian qua đã tiến hành nhiều hoạt động tập thể nhằm đòi quyền lợi cho các chủ cửa hàng.Ủy ban giao dịch công bằng cho biết phía công ty BBQ đã gửi thông báo từ chối gia hạn hợp đồng với 4 cửa hàng đóng vai trò chủ đạo trong các hoạt động của hội, với lý do thay đổi về đường lối kinh doanh doanh nghiệp. Điều này đã khiến hội với hơn 400 hội viên bị giải thể, do cửa hàng của các thành viên lãnh đạo bị đóng cửa.Tình hình tương tự cũng diễn ra tại công ty BHC, doanh nghiệp đứng thứ ba cả nước về doanh thu. Ủy ban giao dịch công bằng nhận định công ty này đã hủy hợp đồng với 7 cửa hàng được nhượng quyền dẫn dắt các hoạt động tập thể, với lý do gây tổn hại tới danh dự của công ty. Hội các cửa hàng nhượng quyền của BHC với hơn 780 cửa hàng hội viên trên thực tế đã rơi vào tình trạng giải thể.Ủy ban giao dịch công bằng chỉ ra rằng hai doanh nghiệp nhượng quyền thương hiệu gà rán này đã gây bất lợi cho những cửa hàng được nhượng quyền đi đầu trong các hành động tập thể đòi quyền lợi, vi phạm Luật kinh doanh nhượng quyền. Luật hiện hành quy định nghiêm ngặt về các hành vi gây bất lợi cho cửa hàng được nhượng quyền với lý do lập ra tổ chức hoặc hoạt động tập thể.Một quan chức Ủy ban giao dịch công bằng cho biết quyết định xử phạt của Ủy ban là nhằm tái khẳng định mục đích của Luật kinh doanh nhượng quyền, đó là bảo vệ các hoạt động tập thể của đơn vị được nhượng quyền.Hai doanh nghiệp này lập luận rằng việc hủy hợp đồng là do các cửa hàng vi phạm hợp đồng, không phải với lý do tiến hành các hoạt động tập thể, nhưng lập luận này không được Ủy ban giao dịch công bằng chấp nhận.