Doanh thu chíp nhớ toàn cầu được dự báo xác lập kỷ lục mới vào năm sau

Giới doanh nghiệp Hàn Quốc ngày 21/5 cho biết Công ty chuyên điều tra thị trường công nghệ thông tin IC Insights (Mỹ) dự báo tổng doanh thu chíp nhớ trên toàn thế giới sẽ đạt 180,4 tỷ USD trong năm sau, mức cao kỷ lục mới.Trước đó, kỷ lục doanh thu chíp nhớ toàn cầu là 163,3 tỷ USD xác lập vào năm 2018, được gọi là "siêu chu kỳ chíp bán dẫn". Tuy nhiên, thị trường chíp bán dẫn đi xuống khiến doanh thu chíp nhớ năm 2019 đạt 110,4 tỷ USD, giảm khoảng 32%, nhưng sau đó lại có xu hướng hồi phục.Công ty IC Insights dự báo doanh thu chíp nhớ toàn cầu năm nay sẽ đạt 155,2 tỷ USD, tăng khoảng 23% so với năm ngoái nhờ xu hướng tăng giá nhanh chóng của bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động (DRAM).Thời kỳ hoàng kim của chíp bán dẫn dự kiến sẽ đạt tới đỉnh điểm vào năm 2023. Doanh thu chíp bán dẫn năm 2023 được dự báo sẽ tăng tiếp lên 219,6 tỷ USD, tăng khoảng 22% so với năm 2022.Trong thời gian qua, giới doanh nghiệp liên tục nhận định rằng từ năm nay, chíp bán dẫn sẽ bắt đầu bước vào thời kỳ hoàng kim dài hạn, do sản xuất không kịp nhu cầu, trong bối cảnh lượng bán ra thiết bị công nghệ thông tin tăng mạnh, nhu cầu nâng cấp máy chủ dữ liệu dùng cho điện toán đám mây gia tăng.Hãng điện tử LG và SK Hynix khi công bố kết quả kinh doanh quý I gần đây đều dự báo tích cực về kết quả kinh doanh chíp nhớ trong quý II.Hiện tại, điện tử Samsung đang đứng thứ nhất về thị phần DRAM toàn cầu tính theo doanh thu, chiếm 42%; sau đó tới SK Hynix là 29%. Samsung cũng đứng thứ nhất thị phần chíp nhớ NAND flash, khoảng 32%; SK Hynix sẽ xếp thứ hai, ở ngưỡng 20% nếu sáp nhập xong với mảng chíp nhớ NAND của hãng Intel (Mỹ).