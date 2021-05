Hàn Quốc gia hạn lệnh giãn cách xã hội hiện nay thêm ba tuần

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 21/5, Hàn Quốc ghi nhận 561 ca nhiễm COVID-19 mới, gồm 542 ca phát sinh trong cộng đồng và 19 ca ngoại nhập. Tổng số ca nhiễm đến nay là 134.678 ca.Các ca nhiễm vẫn phát sinh chủ yếu ở thủ đô Seoul và khu vực lân cận, với thủ đô Seoul 171 ca, tỉnh Gyeonggi 161 ca. Ngoài ra, tỉnh Nam Chungcheong ghi nhận 40 ca, thành phố Ulsan và Busan mỗi nơi 13 ca, tỉnh Bắc Gyeongsang 11 ca.Trước tình hình số ca nhiễm hiện nay vẫn ghi nhận ở mức cao hơn 500 ca/ngày, Chính phủ quyết định gia lệnh giãn cách xã hội mức 2 đối với thủ đô Seoul và địa phương lân cận, mức 1,5 đối với các địa phương còn lại thêm ba tuần, tức đến ngày 13/6. Cùng với đó, Chính phủ tiếp tục duy trì lệnh cấm tụ tập trên 5 người và hạn chế thời gian hoạt động kinh doanh các cơ sở tập trung đông người như quán cà phê, quán ăn tại thủ đô Seoul và khu vực lận cận sau 10 giờ tối.Tại cuộc họp ngày 21/5 của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương, Thủ tướng Kim Boo-kyum cho biết số ca bệnh nguy kịch đã giảm nhẹ, giường bệnh vẫn đảm bảo nhờ công tác tiêm chủng tại cơ sở điều dưỡng tiến hành sớm. Thủ tướng Kim nhấn mạnh tính an toàn và hiệu quả của vắc-xin hãng dược AstraZeneca (Anh) đã được kiểm chứng và đang được sử dụng tại 160 nước trên toàn thế giới, qua đó một lần nữa kêu gọi người cao tuổi an tâm và tích cực tham gia tiêm phòng.Công tác tiêm phòng mũi một cho người trên 75 tuổi sẽ chính thức bắt đầu từ ngày 22/7. Số lượng vắc-xin hiện nay đảm bảo đủ tiêm cho 13 triệu người dân trong nửa đầu năm 2021. Tuy nhiên, Thủ tướng Kim nhấn mạnh mục tiêu miễn dịch cộng đồng trên nền tảng hoàn tất tiêm chủng cho 13 triệu người dân nửa đầu năm chỉ thành công khi có sự tham gia tích cực của người dân.Bên cạnh đó, Thủ tướng cho biết sẽ công bố những ưu đãi dành cho người dân hoàn tất tiêm chủng trong thời gian tới.