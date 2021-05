Hàn Quốc cấp phép vắc-xin COVID-19 của hãng dược Moderna

Photo : YONHAP News

Vắc-xin COVID-19 do hãng dược Moderna của Mỹ phát triển đã được Cơ quan an toàn thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc (MFDS) cấp phép danh mục nhập khẩu.Ngày 21/5, Cơ quan an toàn thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc (MFDS) đã mở cuộc họp của Ủy ban thẩm định cuối cùng, gồm cả các chuyên gia bên ngoài, công bố kết quả xem xét về tính an toàn và hiệu quả của vắc-xin COVID-19 do hãng Moderna phát triển, quyết định cấp phép cho vắc-xin này với điều kiện nhà sản xuất phải nộp thêm báo cáo kết quả thử nghiệm lâm sàng cuối cùng.Như vậy, vắc-xin của Moderna là vắc-xin COVID-19 thứ 4 được Hàn Quốc cấp phép, sau vắc-xin của hãng AstraZeneca (Anh), Pfizer (Mỹ) và Janssen (Bỉ).Vắc-xin này đã được 39 nước, trong đó có Liên minh châu Âu (EU), Mỹ, và Tổ chức y tế thế giới (WHO) phê chuẩn sử dụng khẩn cấp có điều kiện.Các chuyên gia thẩm định của Hàn Quốc đánh giá vắc-xin của Moderna đã chứng minh hiệu quả phòng ngừa đạt 94,1% trong thử nghiệm lâm sàng, đủ điều kiện để cấp phép. Ngoài ra, vắc-xin cũng không có vấn đề lớn về tính an toàn, đa số các trường hợp phản ứng bất thường sau khi tiêm đều ở mức có thể cấp phép.Có 9 trường hợp bị phản ứng bất thường nặng, như phù mặt, không loại trừ khả năng có liên quan tới việc tiêm vắc-xin, nhưng ở thời điểm công ty nộp tài liệu thử nghiệm lâm sàng thì các trường hợp này đều đang trong quá trình hồi phục.MFDS ghi thêm nội dung lưu ý là người từng tiêm filler thẩm mỹ có thể sẽ xuất hiện phản ứng phù mặt. Một nội dung lưu ý nữa được Ủy bam thẩm định cuối cùng của MFDS bổ sung đó là các phản ứng bất thường có thể xuất hiện nhiều hơn khi tiêm mũi hai.