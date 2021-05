Số ca nhiễm COVID-19 mới tại Hàn Quốc hai ngày liền ở ngưỡng 500 ca

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 24/5, Hàn Quốc ghi nhận 538 ca nhiễm mới, gồm 513 ca phát sinh trong cộng đồng và 25 ca ngoại nhập. Tổng số ca nhiễm đến nay là 136.467 ca.Số ca nhiễm mới hai ngày liền giảm xuống mốc 500 ca được phân tích là do số mẫu xét nghiệm ngày cuối tuần giảm. Tổng số mẫu xét nghiệm trong ngày 23/5 đạt 35.432 mẫu, trong đó xét nghiệm do nghi ngờ lây nhiễm là 17.314 mẫu, xét nghiệm tại trạm xét nghiệm tạm thời ở Seoul và khu vực lân cận là 14.116 mẫu, ở địa phương còn lại là 4.002 mẫu.Số ca nhiễm mới ở Seoul và khu vực lân cận chiếm 53% tổng số ca nhiễm trên cả nước. Cụ thể, Seoul phát sinh 136 ca, tỉnh Gyeonggi 120 ca và thành phố Incheon 18 ca. Ngoài ra, thành phố Daegu ghi nhận 57 ca, tỉnh Nam Chungcheong 28 ca, đảo Jeju 19 ca, tỉnh Gangwon 18 ca, tỉnh Nam Gyeongsang 17 ca, thành phố Busan và thành phố Sejong mỗi nơi 14 ca, tỉnh Bắc Gyeongsang, Bắc Jeolla, Nam Jeolla, thành phố Ulsan mỗi nơi 12 ca, thành phố Daejeon 11 ca.Thêm 546 người được dỡ bỏ cách ly, 8.106 người đang trong thời gian cách ly. 144 ca có tình trạng bệnh nguy kịch. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Hàn Quốc là 1.934 ca, tăng 3 ca so với một ngày trước, tỷ lệ tử vong là 1,42%.Tính đến 0 giờ ngày 24/5, đã có tổng cộng 1.731.000 tngười đã được tiêm mũi một vắc-xin COVID-19, đạt 46,4% số đối tượng tiêm chủng. 1.517.000 người đã hoàn hành tiêm chủng cả hai mũi, tương đương 40,7%.Người từ 60-74 tuổi sẽ bắt đầu tiêm phòng mũi một vắc-xin của hãng dược AstraZeneca (Anh) từ ngày 27/5.Chính phủ đang xem xét các ưu đãi đa dạng dành cho người đã hoàn tất tiêm chủng nhằm nâng cao tỷ lệ tham gia tiêm phòng. Chính phủ cũng xúc tiến miễn cách ly đối với trường hợp đã hoàn tất tiêm chủng sau hai tuần dù có tiếp xúc với người nhiễm bệnh hay trở về từ nước ngoài. Bắt đầu từ tháng 6, việc thăm hỏi tại cơ sở điều dưỡng sẽ được nối lại.Trong một tin liên quan, cơ quan phòng dịch đang thảo luận về việc tiêm chủng vắc-xin cho hơn 414.000 binh lính dưới 30 tuổi từ ngày 7/6. Trước đó, tại Hội nghị thượng định Hàn-Mỹ ngày 21/5 (giờ địa phương), Washington nhất trí cung cấp vắc-xin COVID-19 đủ tiêm cho 550.000 binh lính Hàn Quốc, làm dấy lên kỳ vọng lịch tiêm chủng của binh lính sẽ được đẩy nhanh hơn so với dự kiến.