Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam gặp khó khăn vì biện pháp siết chặt nhập cảnh

Photo : YONHAP News

Trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát, Chính phủ Việt Nam đã nâng thời gian cách ly bắt buộc sau nhập cảnh lên 4 tuần, khiến doanh nghiệp và nhân viên Hàn Quốc tại nước sở tại gặp nhiều khó khăn.Phòng Thương mại và công nghiệp Hàn Quốc (KORCHAM) và giới doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt nam cho biết do Văn phòng Thủ tướng Việt Nam không phê duyệt chuyến bay nhập cảnh đặc biệt từ trung tuần tháng 4, nên việc thay đổi nhân sự làm việc tại Việt Nam và phái cử nhân sự công tác ngắn hạn hầu như đang phải tạm dừng.Mặc dù các doanh nghiệp cũng có thể xin phê duyệt nhập cảnh đặc biệt của chính quyền địa phương và tự chuẩn bị máy bay thuê bao riêng, nhưng phương án này rất tốn kém và không khả thi.Lãnh đạo một doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam cho biết tiến độ dự án đang gặp khó khăn do quy trình nhập cảnh đặc biệt bị siết chặt. Điều này làm ảnh hưởng đến hình ảnh của doanh nghiệp do bị trì trệ thời gian thi công, khiến khách hàng không hài lòng.Thêm vào đó, thời gian cách ly bắt buộc sau nhập cảnh tăng lên thành 4 tuần từ ngày 6/5 khiến nhân sự của các doanh nghiệp Hàn Quốc cũng gặp không ít khó khăn. Nhiều nhân viên Hàn Quốc đang công tác tại Việt Nam cho rằng việc cách ly tập trung ba tuần rồi tiếp tục tự cách ly tại nhà thêm một tuần là vô lý, nên đã hoãn kế hoạch nhập cảnh của vợ, con.Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam gần đây đã gửi công văn đến Văn phòng Thủ tướng Việt Nam, đề nghị nối lại chế độ nhập cảnh đặc biệt và rút ngắn thời gian cách ly bắt buộc sau nhập cảnh. Tuy nhiên, phía Việt Nam vẫn chưa có phản hồi liên quan đến vấn đề này.