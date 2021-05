BOK công bố kế hoạch thực hiện mô phỏng tiền điện tử

Photo : Getty Images Bank

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 24/5 mời thầu tìm kiếm nhà cung cấp dịch vụ để nghiên cứu thử nghiệm mô phỏng các tính năng của "tiền điện tử ngân hàng trung ương" (CBDC) và công bố kế hoạch thực hiện thử nghiệm mô phỏng trong tương lai.Dự án bắt đầu từ tháng 8 đến tháng 10 năm nay với ngân sách dự kiến vào khoảng 4,96 tỷ won (gần 4,4 triệu USD), theo phương thức đấu thầu cạnh tranh chung, tuyển chọn doanh nghiệp dựa trên đánh giá kỹ thuật và thương thảo.BOK có kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ nghiên cứu và ký kết hợp đồng chậm nhất là đến tháng 7, bắt đầu thử nghiệm mô phỏng từ tháng 8.CBDC là loại tiền kỹ thuật số do ngân hàng trung ương phát hành nhằm thay thế hoặc bổ sung cho tiền mặt. Không giống các loại tiền ảo như Bitcoin, được phát hành bởi doanh nghiệp tư nhân và không có cơ quan bảo lãnh, CBDC là một loại tiền tệ hợp pháp được ngân hàng trung ương đảm bảo đổi được thành tiền mặt, bảo lãnh quy đổi và có giá trị lưu hành.Lộ trình thử nghiệm mô phỏng gồm hai giai đoạn. Giai đoạn một từ nay cho tới tháng 12, BOK sẽ xây dựng nền tảng thử nghiệm mô phỏng dựa trên công nghệ sổ cái đám mây, thử nghiệm các nghiệp vụ cơ bản như sản xuất, phát hành, lưu thông, thu hồi, tiêu hủy; cho tới các nghiệp vụ chuyển tiền, thanh toán. Giai đoạn hai kéo dài trong nửa đầu năm 2022, BOK tiến hành thử nghiệm các nghiệp vụ mở rộng như chuyển tiền quốc tế, giao dịch mua bán tài sản, thanh toán ngoại tuyến, bảo vệ thông tin cá nhân.Nền tảng thử nghiệm mô phỏng xây dựng dựa trên mã nguồn mở để việc nghiên cứu công nghệ CBDC không bị phụ thuộc vào công ty công nghệ thông tin hoặc tiền kỹ thuật số tư nhân nào.Vào tháng 2 năm ngoái, BOK đã bắt đầu nghiên cứu về các hạng mục cần thiết liên quan, như về mặt công nghệ, pháp lý và hoàn tất thiết kế quy trình công việc, thiết kế cấu trúc hệ thống, lập kế hoạch thực hiện dự án vào tháng 3.Trong khi đó, các công ty công nghệ thông tin (IT) như Line Plus, Naver Financial (công ty con trực thuộc tập đoàn Naver), Ground X (công ty về Blockchain của Kakao) và LG CNS đã bày tỏ ý định tham gia vào thí nghiệm mô phỏng này.