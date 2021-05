Tâm lý tiêu dùng tại Hàn Quốc cải thiện 5 tháng liên tiếp

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 25/5 công bố báo cáo "Kết quả điều tra xu hướng tiêu dùng tháng 5/2021" (từ ngày 10-14/5). Trong tháng này, chỉ số tâm lý tiêu dùng tổng hợp (CCSI) đạt 105,2 điểm, tăng 3 điểm so với tháng trước.CCSI được tổng hợp từ 6 trong số 15 chỉ số cấu thành nên chỉ số lòng tin của người tiêu dùng (CSI), gồm nhận định của người tiêu dùng về tình hình cuộc sống hiện tại, triển vọng cuộc sống tương lai, triển vọng thu nhập hộ gia đình, triển vọng chi tiêu tiêu dùng, đánh giá nền kinh tế hiện tại và triển vọng kinh tế. Nếu CCSI vượt ngưỡng 100 điểm thì phản ánh tâm lý tiêu dùng lạc quan và ngược lại. Chỉ số này tăng đồng nghĩa tâm lý tiêu dùng được cải thiện so với tháng trước đó.Chỉ số CCSI đã duy trì đà cải thiện 5 tháng liên tiếp. Trong 4 tháng đầu năm nay, chỉ số CCSI tăng lần lượt là 4,2 điểm, 2 điểm, 3,1 điểm và 1,7 điểm so với một tháng trước đó.Mặt khác, chỉ số lòng tin của người tiêu dùng (CSI) về triển vọng lãi suất tăng 6 điểm, đạt 118 điểm, do ảnh hưởng từ xu hướng nâng lãi suất của ngân hàng thương mại. Chỉ số CSI về triển vọng giá nhà đạt 124 điểm, tăng 2 điểm do giá bán căn hộ chung cư tiếp tục đà tăng trên cả nước.Chỉ số về triển vọng giá nhà lần đầu tiên tăng trong 5 tháng đầu năm. Chỉ số này vượt mốc 100 điểm cho thấy đa số người tiêu dùng dự đoán giá nhà và lãi suất tăng, chỉ số tăng so với tháng trước có nghĩa là tỷ lệ nhận định xu hướng tăng cũng cao hơn so với tháng trước.