Bắc Kinh: “Không dung thứ cho hành vi can thiệp vào nội bộ Trung Quốc”

Photo : YONHAP News

Tại buổi họp báo thường kỳ ngày 24/5, Bộ Ngoại giao Trung Quốc bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc Hàn Quốc và Mỹ đề cập đến vấn đề Đài Loan trong Tuyên bố chung Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ. Bắc Kinh nhấn mạnh vấn đề Đài Loan là vấn đề nội bộ của nước này, khẳng định không thể chấp nhận bất cứ sự can thiệp nào từ các thế lực bên ngoài. Các nước liên quan nên thận trọng về lời nói và hành động trong vấn đề Đài Loan.Trước đó, trong Tuyên bố chung Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ ngày 21/5 (giờ Mỹ), lãnh đạo hai nước đã lần đầu tiên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và ổn định tại eo biển Đài LoanVề Tuyên bố chung thượng đỉnh Hàn-Mỹ nhấn mạnh quyền tự do hàng hải và hàng không ở biển phía Nam Trung Quốc (Việt Nam gọi là biển Đông), Chính phủ Trung Quốc khẳng định các nước hiện đang được hưởng quyền tự do ở vùng biển này theo luật pháp quốc tế.Ngoài ra, liên quan đến việc quân đội Hàn Quốc được gỡ bỏ toàn bộ hạn chế về tầm bắn của tên lửa "tối đa 800 km", được xem là rào cản trong quá trình phát triển tên lửa của Seoul suốt thời gian qua, Bắc Kinh không đề cập trực tiếp, chỉ nhấn mạnh lập trường về tiến trình chính trị để giải quyết các vấn đề trên bán đảo Hàn Quốc.Tại buổi họp báo ngày 24/5, một quan chức Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết Seoul vẫn trao đổi với Bắc Kinh những vẫn đề cần thiết thông qua Bộ Ngoại giao. Hàn Quốc có lập trường nhất quán trong việc hài hòa mối quan hệ đối tác chiến lược Hàn-Trung, dựa trên nền tảng quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ vững chắc. Lập trường trên cũng đã được phản ánh trong Tuyên bố chung Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ vừa qua.Quan chức này nhận định tuy đây là lần đầu tiên vấn đề Đài Loan được đưa vào tuyên bố chung giữa lãnh đạo Hàn-Mỹ, song nội dung này được phản ánh ở mức độ nguyên tắc về sự ổn định chung trong khu vực, có cân nhắc đến đặc thù của mối quan hệ hai nước.