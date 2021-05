Hàn Quốc lần lượt nhập nhiều lô hàng vắc-xin cuối tháng 5

Photo : YONHAP News

Trong tuần này, vắc-xin của hãng dược AstraZeneca (Anh), Pfizer (Mỹ) và Moderna (Mỹ) sẽ lần lượt được nhập về Hàn Quốc.Nhóm xúc tiến tiêm chủng vắc-xin COVID-19 ngày 25/5 cho biết 1.068.000 liều vắc-xin ký kết trực tiếp với hãng dược AstraZeneca, tương đương tiêm cho 534.000 người, đã được bàn giao vào lúc 10 giờ sáng cùng ngày. Đây là lô hàng do hãng dược Mỹ ủy thác cho hãng Khoa học y sinh SK (SK Bioscience) sản xuất tại nhà máy ở thành phố Andong, tỉnh Bắc Gyeongsang.Tổng số vắc-xin mà Chính phủ đã ký kết mua của hãng dược AstraZeneca là 20 triệu liều. Trong đó, 3.239.000 liều đã đưa vào sử dụng, nếu thêm số vắc-xin nhận trong ngày 25/5, tổng cộng Hàn Quốc đã nhận 5.565.000 liều. Dự kiến, số lượng này sẽ tiêm cho người dân đến hết tuần đầu tiên của tháng 6.Chiều ngày 23/5, 438.000 liều vắc-xin của hãng dược Pfizer đã nhập về Hàn Quốc. Như vậy, số vắc-xin hãng Pfizer cam kết giao trong nửa đầu năm 2021 chỉ còn lại 3.250.000 liều.Dự kiến lô hàng đầu tiên gồm 55.000 liều vắc-xin hãng dược Moderna sẽ được chuyển về trong ngày 31/5. Vắc-xin này sẽ được cung cấp cho các trung tâm tiêm chủng vào khoảng trung tuần tháng 6, sau khi được Cơ quan an toàn thực phẩm và dược phẩm (MFDS) phê duyệt thủ tục xuất hàng.Khi nguồn cung vắc-xin phần nào được đảm bảo, bài toán hiện nay mà Chính phủ Hàn Quốc đặt ra là tăng tỷ lệ tiêm phòng của người dân.Tính đến 0 giờ ngày 24/5, số người đã tiêm chủng mũi một vắc-xin COVID-19 đạt 3.792.906 người, tương đương 7,4% dân số. Để hoàn thành tiêm chủng 13 triệu người dân vào tháng 6, còn phải tiêm thêm cho 9,2 triệu người, tức trung bình cần có thêm 250.000 người được tiêm chủng mỗi ngày.Đối tượng từ 65-74 tuổi sẽ tiêm phòng vắc-xin hãng dược AstraZeneca từ ngày 27/5, song tỷ lệ đặt lịch tiêm chỉ mới đạt 55,9%. Tỷ lệ này ở người 70-74 tuổi là 66,1%, nhóm 65-69 tuổi đạt 59,9%. Tỷ lệ đặt lịch tiêm chủng với người 60-64 tuổi tiêm chủng từ ngày 7/6 đạt 47,4%. Tất cả đều không đáp ứng được mức tỷ lệ tiêm chủng của Chính phủ, khoảng 80%.Một số ý kiến cho rằng để nâng cao tỷ lệ tiêm chủng, Chính phủ cần đưa ra một số ưu đãi cụ thể áp dụng cho người đã hoàn tất tiêm chủng, tạo động lực để người dân tiêm phòng.Hiện nay, Chính phủ cho phép miễn cách ly đối với trường hợp đã hoàn tất tiêm chủng sau hai tuần, dù có tiếp xúc với người nhiễm bệnh hay trở về từ nước ngoài, cho kết quả âm tính khi xét nghiệm theo hình thức khuếch đại gen (PCR); nối lại việc thăm hỏi tại cơ sở điều dưỡng từ tháng 6 nếu một trong hai bên đã tiêm đủ hai mũi.Cơ quan phòng dịch gần đây đã mở cuộc họp, lắng nghe ý kiến chuyên gia về những ưu đãi có thể áp dụng sau khi tiêm phòng, tham dự cuộc họp đầu tiên của Ủy ban đặc biệt về vắc-xin và thuốc điều trị COVID-19 thuộc đảng Dân chủ đồng hành, cùng thảo luận về phương án áp dụng ưu đãi.Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương sẽ thảo luận và công bố phương án cụ thể dự kiến sớm nhất là vào ngày 26/5 hoặc 30/5.Bên cạnh đó, có quan điểm cho rằng cần đề ra đối sách giải quyết việc nâng tỷ lệ tiêm chủng trước khi tính đến việc đưa ra ưu đãi cho người đã tiêm phòng. Một giáo sư chuyên khoa truyền nhiễm chỉ ra rằng không ít người từ 60-74 tuổi bất an về tính an toàn của vắc-xin, vấn đề tác dụng phụ sau tiêm đã trở thành nỗi lo lớn. Chính phủ cần nhìn vào nguyên nhân gốc rễ của việc tại sao tỷ lệ tiêm chủng không được như kỳ vọng, phải công khai minh bạch các thông tin liên quan đến vắc-xin và trao đổi với người dân để giải quyết vấn đề.