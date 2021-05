Người nước ngoài cư trú tại Hàn Quốc tăng gấp 50 lần trong ba thập kỷ

Photo : YONHAP News

Giám đốc Trung tâm đào tạo và nghiên cứu di trú Hàn Quốc (MRTC) Kang Dong-kwan ngày 25/5 cho biết theo "Hồ sơ chính sách di trú Hàn Quốc" được phát hành gần đây, tính đến năm 2019, có khoảng 2.525.000 người nước ngoài cư trú tại Hàn Quốc, tăng gấp 50 lần so với năm 1990 (49.500 người).Trong đó, số người cư trú dài hạn là 1.732.000 người, tăng 72,7% so với năm 2010; số người cư trú ngắn hạn là 793.000 người, tăng 206,5%.Người nước ngoài chiếm 3,44% tổng dân số Hàn Quốc. Tỷ lệ tăng dân số người nước ngoài là 7,71% so với một năm trước, trong khi tỷ lệ này ở người Hàn Quốc là 0,04%.Theo tài liệu trên, Hàn Quốc là một trường hợp điển hình, đi từ nước "xuất khẩu nhân lực" thành nước "nhập khẩu nhân lực". Từ những năm 1960 tới giữa những năm 1970, lao động Hàn Quốc, chủ yếu là y tá và thợ mỏ, đã tới Đức làm việc. Đã có 10.225 y tá và 6.546 thợ mỏ sang Đức trong khoảng thời gian từ 1960-1976.Từ giữa những năm 1970 tới những năm 1990, lao động xây dựng sang làm việc tại Trung Đông tăng mạnh. Số lao động Hàn Quốc sang Trung Đông trong khoảng thời gian này lên tới hơn 1,1 triệu người.Lao động người nước ngoài bắt đầu nhập cư vào Hàn Quốc từ đầu những năm 1990, khi "Chế độ thực tập sinh công nghiệp" được triển khai. Chế độ này sau đó đã được hợp nhất thành chế độ cấp phép lao động cho người nước ngoài từ năm 2007, với lao động tới từ 16 nước như Việt Nam, Thái Lan, Mông Cổ, Philippines, Sri Lanka.Ngoài ra, số người nhập cư kết hôn cũng tăng mạnh trong khoảng thời gian này. Số người nhập cư kết hôn đã tăng bùng nổ từ 4.000 người năm 2011 lên 98.000 người năm 2012, và tới năm 2019 là 159.000 người.Tài liệu trên chỉ ra rằng trọng tâm trong chính sách nhập cư thời đại tỷ lệ sinh thấp của Hàn Quốc cần tóm gọn lại ở câu hỏi "Tại sao, phải đưa ai tới, với số lượng bao nhiêu?". Chính phủ cần phải xác lập lại tầm quan trọng của việc thu hút nhân lực nước ngoài, quyết định thứ tự ưu tiên.Giám đốc Kang chỉ ra rằng từ trước tới nay, Chính phủ Hàn Quốc chưa từng xem xét một cách nghiêm túc về việc phải duy trì dân số ở mức bao nhiêu. Chính phủ phải lập kế hoạch cụ thể về việc duy trì mức dân số thích hợp, thì mới có thể thảo luận về việc thu hút bao nhiêu người nhập cư.