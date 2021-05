BOK có khả năng nâng triển vọng kinh tế Hàn Quốc năm 2021 lên ngưỡng 4%

Photo : KBS News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) sẽ mở cuộc họp của Ủy ban chính sách tiền tệ vào ngày 27/5, quyết định về lãi suất cơ bản và công bố triển vọng tăng trưởng kinh tế sửa đổi.Ngày 25/2, BOK từng dự báo tỷ lệ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc trong năm nay là 3%. Tuy nhiên, sau đó nền kinh tế toàn cầu đã có sự hồi phục nhanh chóng, đặc biệt là xuất khẩu đang có chiều hướng khả quan hơn hẳn so với dự kiến, nên BOK không tránh khỏi phải điều chỉnh dự báo.Trên thực tế, kim ngạch xuất khẩu tháng 4 vừa qua đạt 51,19 tỷ USD, tăng vọt tới 41,1% so với một năm trước, mức tăng cao nhất trong vòng hơn 10 năm kể từ tháng 1/2011. Kim ngạch xuất khẩu bình quân ngày đạt 2,13 tỷ USD, tăng 29,4%.Cơ quan Hải quan thống kê trong vòng 20 ngày đầu tháng 5, kim ngạch xuất khẩu đạt 31,12 tỷ USD, tăng 53,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Kim ngạch xuất khẩu bình quân ngày tăng 59,1%.Chính sách tài chính quy mô lớn nhằm kích thích nền kinh tế của Chính phủ dự kiến sẽ được Ngân hàng trung ương cân nhắc như một yếu tố quan trọng trong quá trình điều chỉnh dự báo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế. Khi BOK đưa ra dự báo hồi tháng 2, hiệu quả của gói hỗ trợ khẩn cấp lần 4 nhằm khắc phục cuộc khủng hoảng COVID-19 vẫn chưa được phản ánh, do quy mô, đối tượng hỗ trợ chưa được quyết định cụ thể.Tuy nhiên, trong dự báo mới lần này, BOK sẽ tính toán đến ảnh hưởng từ gói hỗ trợ khẩn cấp, hiệu quả kỳ vọng từ chính sách tài chính bổ sung của Chính phủ bồi thường thiệt hại cho các đơn vị kinh doanh nhỏ lẻ trong thời gian tới.Các chuyên gia kinh tế nhận định có thể BOK sẽ đưa ra dự báo tăng trưởng kinh tế năm nay ở ngưỡng 4%.Trước đó, trong bài diễn thuyết nhân kỷ niệm 4 năm nhậm chức, Tổng thống Moon Jae-in từng phát biểu sẽ huy động mọi nguồn lực Chính phủ và đẩy cao sức sống cho khối tư nhân, nhằm đạt tỷ lệ tăng trưởng kinh tế trên 4% lần đầu tiên sau 11 năm.Viện nghiên cứu thị trường vốn Hàn Quốc (KCMI) ngày 25/5 đã nâng 1% dự báo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế năm nay, từ 3,3% lên 4,3%. Viện nghiên cứu tài chính Hàn Quốc (KIF) ngày 9/5 cũng đưa ra dự báo là 4,1%, cao hơn 1,2% so với dự báo trước đó. Ngân hàng đầu tư JP Morgan của Mỹ ngày 27/4 vừa qua cũng nâng dự báo từ 4,1% lên 4,6%. Viện nghiên cứu kinh tế LG ngày 14/4 nâng dự báo từ 2,5% lên 4%.Tất nhiên, vẫn có khả năng BOK sẽ đưa ra dự báo ở ngưỡng cuối 3%, do Ngân hàng trung ương thường có khuynh hướng đưa ra triển vọng kinh tế một cách "bảo thủ". Nếu đưa ra dự báo ở ngưỡng 4% thì có nghĩa là Ngân hàng trung ương nhận định tỷ lệ tăng trưởng kinh tế từ quý II tới quý IV năm nay sẽ đạt tối thiểu từ 0,7% tới 0,8%.