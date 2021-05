Bắt giữ một thuyền viên Việt Nam nhập cảnh trái phép ở cảng Incheon

Photo : YONHAP News

Một thuyền viên Việt Nam đi trên tàu chở hàng khi tới cảng Incheon đã trốn khỏi tàu, nhập cảnh trái phép vào Hàn Quốc, và đã bị cơ quan chức năng Hàn Quốc bắt giữ.Cục xuất nhập cảnh thành phố Incheon ngày 25/5 cho biết đang bắt giữ và điều tra một thuyền viên quốc tịch Việt Nam 20 tuổi vì vi phạm Luật quản lý xuất nhập cảnh.Vào 11 giờ 49 phút đêm ngày 22/5 vừa qua, thuyền viên này đã vượt qua hàng rào an ninh cao 4m ở khu vực cầu cảng 2 thuộc cảng Incheon, rồi nhập cảnh trái phép vào Hàn Quốc.Người này sau đó đã lên xe taxi rồi di chuyển tới thành phố Cheonan (tỉnh Nam Chungcheong), đang chuẩn bị xin vào làm việc tại một công ty sản xuất, thì bị bắt giữ.Cơ quan xuất nhập cảnh đã bắt hai người Việt Nam khác đang cư trú trái phép tại Hàn Quốc giúp thuyền viên này ẩn náu. Được biết, hai người này đã cung cấp chỗ ở và phương tiện giao thông cho thuyền viên nói trên.Cục xuất nhập cảnh dự kiến sẽ hối thúc cơ quan hữu quan xử lý tư pháp thuyền viên trên theo pháp luật, và yêu cầu cảng Incheon phải có đối sách phòng ngừa tái diễn trường hợp tương tự.Được biết, khi thuyền viên này nhập cảnh trái phép, trên màn hình Phòng giám sát tình hình của cảng Incheon đã phát tín hiệu và âm thanh cảnh báo, nhưng phải hơn 10 tiếng sau, ban quản lý cảng mới hay biết vụ việc do phía chủ tàu khai báo một thuyền đã viên bỏ trốn.Khi đó, trong Phòng giám sát tình hình không có người làm việc, thiết bị cảnh báo bằng trí tuệ nhân tạo vẫn đang hoạt động bình thường nhưng lại không phát hiện được có người đột nhập hàng rào an ninh.Chiếc tàu chở hàng trên treo cờ Panama đã cập cảng Incheon vào lúc 11 giờ 30 phút đêm ngày 20/5, dự kiến đi đến cảng Ulsan vào lúc 6 giờ chiều ngày 22/5, trên tàu có tổng cộng 19 thuyền viên người Việt Nam.