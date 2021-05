Photo : YONHAP News

Trong thông điệp chúc mừng gửi qua video tới "Hội thảo đặc biệt về Chính sách kinh tế mới xanh P4G" ngày 25/5, Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki cho biết Chính phủ sẽ đầu tư trên 70.000 tỷ won (62,5 tỷ USD), tương đương gần 4% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), cho năng lượng tái tạo đến năm 2025.P4G là "Diễn đàn Đối tác vì tăng trưởng xanh và các mục tiêu toàn cầu đến năm 2030". Hàn Quốc sẽ tổ chức Hội nghị thượng đỉnh P4G tại Seoul từ ngày 30-31/5 tới. Hội thảo đặc biệt trên được tổ chức để kỷ niệm sự kiện này.Phó Thủ tướng phát biểu gần đây các quốc gia đang coi "trung hòa carbon" không chỉ là phương tiện để phòng ngừa khủng hoảng khí hậu mà còn là "động lực tăng trưởng mới". Nhiều quốc gia lớn đang đầu tư quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng thân thiện môi trường, lập chiến lược chuyển đổi mô hình tiêu dùng, để tạo ra chuỗi giá trị mới và việc làm mới thân thiện với khí hậu.Trong năm ngoái, Hàn Quốc đã công bố "Chính sách kinh tế mới xanh" và "Chiến lược xúc tiến trung hòa carbon cho tới năm 2050", đẩy nhanh quá trình chuyển đổi cơ cấu sang nền kinh tế carbon thấp và thân thiện môi trường.Ông Hong đề ra ba phương hướng chính sách nhằm đạt được mục tiêu trung hòa carbon. Trước tiên, Phó Thủ tướng chỉ ra rằng cần có một định hướng rõ ràng cho Chính sách kinh tế mới xanh. Hàn Quốc đã đặt ra mục tiêu rõ ràng là trung hòa carbon vào năm 2050, dự kiến đầu tư 73.400 tỷ won (65,6 tỷ USD), tương đương 3,8% GDP cho tới năm 2025, để đầu tư cho các dự án liên quan tới Chính sách kinh tế mới xanh như hạ tầng xanh, năng lượng tái tạo, di chuyển xanh.Phó Thủ tướng Hong nhấn mạnh phải tích cực khuyến khích sự tham gia của khối tư nhân. Từ năm nay, Chính phủ sẽ lập ra Quỹ Chính sách kinh tế mới phiên bản Hàn Quốc quy mô 4.000 tỷ won (3,6 tỷ USD), và lập Quỹ đối phó với biến đổi khí hậu vào năm sau, nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp phát triển công nghệ tương lai để giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính, trung hòa carbon.Ngoài ra, cần phải cân nhắc tới tính công bằng trong quá trình thực hiện trung hòa carbon. Thông qua kế hoạch xúc tiến trung hòa carbon công bố vào tháng 12 năm ngoái, Chính phủ Hàn Quốc sẽ hỗ trợ cho các ngành công nghiệp bị co hẹp, để chuyển đổi sang các ngành công nghiệp thay thế, triển vọng khác; đồng thời đang xúc tiến đẩy mạnh hỗ trợ nhu cầu về việc làm mới.Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng nhấn mạnh trung hòa carbon sẽ dẫn tới một sự thay đổi toàn diện nền kinh tế. Do đó, việc xây dựng một hệ thống xúc tiến quyết liệt bao quát toàn lĩnh vực xã hội là điều cấp bách và thiết yếu nhất.Phó Thủ tướng giới thiệu Chính phủ đã lập ra Hội nghị chiến lược Chính sách kinh tế mới phiên bản Hàn Quốc do Tổng thống chủ trì với sự tham gia của cả chính giới, đây là cơ chế ra quyết định cao nhất về Chính sách kinh tế mới xanh.Phó Thủ tướng hy vọng Hội thảo đặc biệt lần này sẽ là cơ hội để thảo luận một cách hiệu quả, trở thành bước đệm quan trọng cho hành trình dài tiến tới nền kinh tế carbon thấp của cộng đồng quốc tế nói chung.