Số trẻ chào đời và tổng tỷ suất sinh quý I/2021 của Hàn Quốc thấp kỷ lục

Photo : YONHAP News

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 26/5 công bố báo cáo "Xu hướng dân số tháng 3/2021". Số trẻ sơ sinh chào đời trong quý I năm nay là 70.519 trẻ, giảm 3.133 trẻ (4,3%) so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là số liệu quý I thấp kỷ lục kể từ khi có thống kê liên quan từ năm 1981.Tổng tỷ suất sinh Hàn Quốc (dự đoán số trẻ bình quân một phụ nữ sinh ra trong suốt thời kỳ sinh đẻ) đạt 0,88 trẻ, giảm 0,03 trẻ so với quý I năm ngoái, cũng là mức thấp kỷ lục.Số người tử vong trong quý I là 77.557 người, giảm 2.141 người (2,7%). Dân số Hàn Quốc giảm tự nhiên 7.038 người trong quý I.Số cặp vợ chồng kết hôn trong quý I là 48.016 cặp, giảm 1.264 cặp (17,6%), mức thấp nhất trong lịch sử thống kê, và cũng là mức giảm sâu kỷ lục. Số cặp ly hôn là 9.024 cặp, tăng thêm 1.778 cặp (24,4%).Số trẻ sơ sinh chào đời riêng trong tháng 3 là 24.054 trẻ, giảm 152 trẻ (0,6%) so với cùng kỳ năm ngoái. Số người tử vong trong tháng 3 là 26.603 người, tăng 749 người (2,9%), mức cao nhất trong lịch sử thống kê liên quan từ năm 1983. Số cặp kết hôn tháng 3 là 16.763 cặp, giảm 2.595 cặp (13,4%), thấp nhất kể từ năm 1981. Số cặp ly hôn là 9.074 cặp, tăng 24,4% so với tháng 3 năm ngoái. Cả số cặp và mức tăng đều là cao kỷ lục tính từ năm 1998.