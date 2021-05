Chỉ số giá xuất khẩu và nhập khẩu tháng 4 tăng cao nhất trong vòng 11 năm

Photo : Getty Images Bank

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 26/5 công bố số liệu thống kê cho biết chỉ số giá xuất khẩu tháng 4 vừa qua đạt 123,49 điểm (với mức chuẩn 100 điểm năm 2015), tăng 42% so với cùng kỳ năm ngoái.Chỉ số giá xuất khẩu đã tăng 6 tháng liên tiếp từ tháng 11 năm ngoái. Mức tăng nói trên là mức tăng cao nhất trong vòng 11 năm, kể từ tháng 5/2010 (43,1%).Chỉ số sản lượng xuất khẩu đạt 118,64 điểm, tăng 20,3% so với tháng 4 năm ngoái, duy trì xu hướng tăng 8 tháng liền.Giá xuất khẩu than đá và chế phẩm dầu mỏ tăng tới 98,5%, thiết bị vận tải tăng 81,1%, chế phẩm hóa học tăng 52%, dệt may và da thuộc tăng 50,3%. Sản lượng xuất khẩu thiết bị vận tải tăng vọt 76,7%, dệt may và da thuộc tăng 44,7%.Chỉ số kim ngạch nhập khẩu đạt 140,99 điểm, tăng 34,1% so với một năm trước, mức tăng cao nhất kể từ sau tháng 6/2010 (36,1%). Chỉ số sản lượng nhập khẩu đạt 127,77 điểm, tăng 13%, cũng duy trì xu hướng tăng 8 tháng liên tiếp.Xét theo mặt hàng, kim ngạch nhập khẩu và chỉ số sản lượng nhập khẩu than đá, chế phẩm dầu mỏ tăng lần lượt 126,2% và 22,7%; của máy móc thiết bị tăng lần lượt 49,7% và 44,2%.Cục thống kê quốc gia giải thích chỉ số giá và sản lượng xuất, nhập khẩu đều tăng mạnh là do ảnh hưởng cơ bản từ sự hồi phục kinh tế toàn cầu.