Giám đốc Cơ quan tình báo Hàn Quốc đã tới New York

Photo : YONHAP News

Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) Park Jie-won đã tới New York (Mỹ) vào sáng ngày 26/5 (giờ địa phương), bắt đầu lịch trình thăm Mỹ.Ông Park đã tới sân bay quốc tế Kennedy vào lúc 11 giờ trưa cùng ngày, rời khỏi sân bay ngay mà không trả lời bất cứ câu hỏi nào của báo giới về mục đích chuyến thăm Mỹ lần này.Chuyến thăm này của Giám đốc NIS được diễn ra ngay sau Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ cuối tuần trước. Do vậy, giới phân tích nhận định lần này, ông Park tới Mỹ nhằm thúc đẩy tiến triển trong thảo luận về việc kéo Bắc Triều Tiên ngồi vào bàn đối thoại. Trong Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ diễn ra cuối tuần trước, lãnh đạo hai nước đã nhất trí tiếp tục đối thoại với miền Bắc, dựa trên sự tôn trọng Tuyên bố Bàn Môn Điếm giữa hai miền Nam-Bắc và Tuyên bố chung Mỹ-Triều tại Singapore năm 2018.Lịch trình cụ thể tại Mỹ của ông Park không được công bố. Tuy nhiên, dự kiến ông sẽ chỉ lưu lại một thời gian ngắn tại New York, rồi sau đó di chuyển tiếp tới Washington, gặp gỡ với giới chức tình báo Mỹ. Dư luận dự đoán Giám đốc Park sẽ gặp gỡ Giám đốc Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) William Burns và tân Đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên Sung Kim.