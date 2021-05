Kim ngạch xuất khẩu thực phẩm Hàn Quốc năm 2020 cao kỷ lục

Photo : YONHAP News

Cơ quan hải quan Hàn Quốc (KCS) ngày 27/5 cho biết kim ngạch xuất khẩu thực phẩm Hàn Quốc năm 2020 đạt 4,3 tỷ USD, tăng 14,6% so với một năm trước và là thành tích cao kỷ lục từ trước đến nay bất chấp dịch COVID-19 lan rộng toàn thế giới.Không những thế, kim ngạch xuất khẩu thực phẩm trong 4 tháng đầu năm 2021 tiếp tục tăng 18,3% so với cùng kỳ năm ngoái.Trong đó, kim ngạch xuất khẩu mỳ ăn liền của Hàn Quốc xác lập kỷ lục mới. Sau khi đạt 467 triệu USD vào năm 2019, kim ngạch xuất khẩu mỳ ăn liền Hàn Quốc năm ngoái đạt 604 triệu USD, tăng 29,2%. Kim ngạch xuất khẩu dưa muối kimchi và bánh gạo sốt cay Tokpoki đạt lần lượt 145 triệu USD (tăng 37,6%) và 54 triệu USD (tăng 56,7%). Xuất khẩu các loại sốt như sốt cay Tokpoki cũng tăng 33,6%.Cơ quan hải quan Hàn Quốc giải thích kim ngạch xuất khẩu mỳ ăn liền tăng đáng kể do nhu cầu về thực phẩm dễ nấu tăng cũng như hiệu ứng nhờ cảnh quay liên quan đến mỳ trong bộ phim “Ký sinh trùng” nổi tiếng toàn thế giới; và ảnh hưởng của các nhóm nhạc K-pop đã giúp kim ngạch xuất khẩu Tokpoki tăng mạnh. Ngoài ra, việc hạn chế di chuyển và giãn cách xã hội khi dịch COVID-19 lan rộng cũng được đánh giá là một yếu tố khiến nhu cầu về các món ăn Hàn Quốc không đòi hỏi cách nấu nướng cầu kỳ tăng.Theo quốc gia, kim ngạch xuất khẩu thực phẩm Hàn Quốc sang Mỹ là nhiều nhất với 798 triệu USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu mỳ ăn liền tăng 53,6%, Tokpoki tăng 95,2%, cơm ăn liền 77,3%. Tiếp sau đó là Trung Quốc và Nhật Bản đứng vị trí thứ 2 và 3.