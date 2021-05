Hàn Quốc công bố kế hoạch bảo tồn đa văn hóa, đối phó nạn phân biệt đối xử

Photo : YONHAP News

Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Hàn Quốc ngày 26/5 đã công bố “Kế hoạch cơ bản lần thứ nhất về bảo vệ và phát huy đa dạng văn hóa” được soạn thảo dựa trên Luật bảo vệ và phát huy tính đa dạng văn hóa.Theo đó, Bộ đã đề ra ba chiến lược xúc tiến và 7 nhiệm vụ cụ thể. Ba chiến lược bao gồm bảo hộ và mở rộng đa dạng văn hóa, đảm bảo sự tham gia và khả năng tiếp cận văn hóa cho các nhóm người thiểu số, truyền bá giá trị đa dạng văn hóa và hình thành nền tảng cùng chung sống.Về nhiệm vụ chính, Bộ quyết định khảo sát các trường hợp phân biệt đối xử về ngôn từ, cách diễn đạt, phong tục và đưa ra cách diễn đạt thay thế cho phù hợp; xúc tiến thiết lập các điều khoản mới liên quan đến việc cấm ngôn ngữ thù địch trong Luật hỗ trợ gia đình đa văn hóa, nhằm ngăn chặn việc kích động phân biệt đối xử, cổ xúy định kiến đối với gia đình đa văn hóa bằng những phát ngôn xúc phạm văn hóa, dân tộc hay quốc gia.Nhằm đảm bảo các ấn phẩm của Chính phủ và sách giáo khoa tiếng Hàn không sử dụng các cách diễn đạt mang tính phân biệt, Bộ sẽ thực hiện chế độ chứng nhận sách giáo khoa có chứa nội dung về đa dạng văn hóa, phân phối đầu mục kiểm tra tính nhạy cảm về đa văn hóa.Đối với gia đình đa văn hóa, Bộ có kế hoạch xây dựng điều khoản ngoại lệ để công dân không mang quốc tịch Hàn Quốc vẫn nhận được tư cách hỗ trợ của dự án quyên góp quỹ văn hóa nghệ thuật.Chính sách hỗ trợ đa dạng văn hóa về ngôn ngữ có nội dung bảo tồn và bảo hộ tiếng địa phương thông qua việc thiết lập nơi lưu trữ thông tin tiếng địa phương, mở rộng hỗ trợ ngôn ngữ đặc biệt như chữ nổi, ngôn ngữ ký hiệu.Ngoài ra, Bộ cũng có kế hoạch bảo hộ và thúc đẩy văn hóa truyền thống, mở rộng tái sinh thành phố văn hóa, xúc tiến ban hành luật thúc đẩy lĩnh vực văn hóa truyền thống, hỗ trợ mở rộng nội dung văn hóa truyền thống ra nước ngoài; xúc tiến đăng ký di sản phi vật thể nhân loại lên Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) nhằm bảo tồn kỹ thuật làm giấy truyền thống Hanji.Bộ sẽ thành lập Trung tâm quốc tế về diễn giải và trình bày di sản văn hóa thế giới dưới sự bảo trợ của UNESCO (International Centre for the Interpretation and Presentation of World Heritage Sites under the auspices of UNESCO), đóng vai trò dẫn đầu trong việc bảo hộ tính đa dạng văn hóa trên trường quốc tế.Cùng với đó, Bộ quyết định tăng tỷ lệ nhân viên là nữ giới, người tài từ địa phương, người khuyết tật tại các cơ quan thuộc lĩnh vực văn hóa, nhằm đảm bảo tính đa dạng trong tổ chức cung cấp dịch vụ về văn hóa.