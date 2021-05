Photo : YONHAP News

Phát biểu tại Hội nghị các nhà lãnh đạo nữ giới vì hòa bình do Hội đồng tư vấn thống nhất hòa bình dân chủ tổ chức vào ngày 27/5, cựu Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-hwa đánh giá Hàn Quốc đã nhập vắc-xin khá muộn. Đó là bởi Seoul đã tích cực tham gia vào thảo luận, hợp tác quốc tế, nhằm đóng vai trò là một quốc gia có trách nhiệm.Tổ chức y tế thế giới (WHO) đã lập ra Hội đồng cung cấp vắc-xin quốc tế (COVAX Facility), nhằm đảm bảo tất cả các quốc gia có thể tiêm phòng vắc-xin COVID-19 cho 20% dân số. Tuy nhiên, mục tiêu này đang bị lung lay, do các quốc gia sản xuất vắc-xin không chịu chia sẻ vắc-xin cho các nước khác.Trong quá trình Hàn Quốc tham gia tích cực vào thảo luận tại COVAX, các nước khác đã tiến hành nhập vắc-xin. Nỗ lực tự phát triển vắc-xin của Seoul cũng bị chậm trễ.Những phát biểu này hàm ý rằng Hàn Quốc nhập vắc-xin chậm do Seoul đã tích cực hợp tác với nỗ lực cung cấp vắc-xin một cách công bằng của cộng đồng quốc tế, thay vì nhảy vào cuộc chiến tranh giành vắc-xin ngay từ giai đoạn đầu.Bà Kang nhấn mạnh trách nhiệm hàng đầu của Chính phủ đó là bảo vệ tính mạng của người dân. Chính phủ đã và vẫn đang tiếp tục nỗ lực để nhập vắc-xin vào trong nước.Đây là những phát biểu đầu tiên của bà Kang tại một sự kiện công khai kể từ sau khi thôi giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao hồi tháng 2.Bên cạnh đó, cựu Ngoại trưởng nhận định Bắc Triều Tiên đang cắt đứt toàn bộ tiếp xúc và giao lưu với bên ngoài, có thể lúc này miền Bắc đang tiếp tục đẩy cao năng lực hạt nhân và tên lửa. Dù vậy, chỉ có can thiệp bằng ngoại giao một cách hòa bình mới là con đường duy nhất để đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa, thiết lập hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Hàn Quốc.Về kết quả Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ ngày 21/5, bà Kang đánh giá hai nước Hàn-Mỹ giờ đây không chỉ dừng lại là quan hệ đồng minh an ninh truyền thống mà đã trở thành quan hệ đồng minh toàn diện, từ hợp tác kinh tế cho tới biến đổi khí hậu, công nghệ mạng viễn thông di động thế hệ thứ 5 (5G) và thứ 6 (6G), vũ trụ, y tế thế giới.