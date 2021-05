Số người tiêm phòng vắc-xin COVID-19 trong ngày 27/5 cao kỷ lục

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố tính đến 0 giờ ngày 28/5, Hàn Quốc ghi nhận 587 ca nhiễm mới, trong đó có 571 ca trong cộng đồng và 16 ca ngoại nhập.Xét theo địa phương, có 212 ca ở thủ đô Seoul, tỉnh Gyeonggi 146 ca, thành phố Incheon 26 ca. Số ca tử vong tăng thêm 3 người, thành 485 người.Tại đảo Jeju, xu hướng lây lan vẫn chưa có chiều hướng chững lại nên địa phương này quyết định nâng giãn cách xã hội lên mức 2 từ tuần sau. Đây là địa phương thứ ba nâng giãn cách xã hội lên mức 2 trong số các địa phương ngoài Seoul và khu vực lân cận thủ đô, sau thành phố Chuncheon (tỉnh Gangwon) và thành phố Ulsan. Theo lệnh giãn cách xã hội mức 2, các cơ sở giải trí, phòng hát karaoke, cơ sở thể thao trong nhà trên địa bàn đảo Jeju sẽ bị cấm hoạt động sau 11 giờ đêm. Các trung tâm tiệc cưới, tang lễ bị giới hạn tổ chức sự kiện dưới 100 người.Trong ngày 27/5, có thêm 657.000 người được tiêm phòng vắc-xin COVID-19, số lượng cao nhất kể từ khi Hàn Quốc bắt đầu tiêm chủng từ cuối tháng 2. Tính đến nay, tổng số người tiêm vắc-xin mũi một là 4.688.000 người, tương đương 9,1%; số người đã hoàn tất cả hai mũi tiêm là 2.068.000 người, tương đương 4% dân số.Bộ trưởng Hành chính và an toàn kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Jeon Hae-cheol trong cuộc họp ngày 28/5 phát biểu số ca nhiễm mới bình quân trong vòng một tuần qua là 599 ca/ngày, giảm so với tuần trước đó là 641 ca/ngày.Tuy nhiên, xu hướng lây nhiễm tập thể vẫn diễn ra ở các cơ sở giải trí, tất cả các địa phương đều ghi nhận các vụ lây nhiễm tập thể quy mô nhỏ, nên khả năng dịch bệnh lây lan mạnh trở lại vẫn còn rất lớn.Hàn Quốc đang tiến hành tiêm chủng cho 5,13 triệu người từ 65-74 tuổi tại hơn 13.000 cơ sở y tế ủy thác trên toàn quốc. Hơn 98% những người đã đặt lịch đều tham gia tiêm, hầu như không xảy ra tình trạng dư vắc-xin do người đã đặt lịch nhưng vắng mặt.Ông Jeon một lần nữa đề nghị người dân đặt lịch tiêm trong thời gian quy định. Những người dân trên 30 tuổi muốn tiêm phòng hãy tích cực sử dụng chế độ "đặt lịch tiêm trong ngày với các cơ sở y tế còn dư vắc-xin" được triển khai từ ngày 27/5.Bộ trưởng nhấn mạnh nếu người dân tích cực tham gia tiêm chủng, thì hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu tiêm cho 13 triệu dân cho tới tháng sau, và đẩy sớm thời gian hình thành miễn dịch cộng đồng.