Hàn Quốc đề xuất xây dựng kho dự trữ vật tư kiểm dịch y tế quốc tế

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 28/5 cho biết đã tổ chức hội nghị trực tuyến “Cơ chế hợp tác phòng dịch-y tế Đông Bắc Á” lần thứ 3, thảo luận về các dự án hợp tác giữa các nước liên quan vào một ngày trước.Hội nghị có sự tham dự của quan chức ngoại giao, y tế và Đại sứ tại Hàn Quốc của 6 quốc gia gồm Hàn Quốc, Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga và Mông Cổ.Tại đây, Hàn Quốc đề xuất phương án sớm xây dựng “kho dự trữ vật tư kiểm dịch y tế chung” giữa các nước nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu về vật tư phòng dịch khẩn cấp trong trường hợp phát sinh bệnh truyền nhiễm mới trong tương lai. Ngoài ra, Hàn Quốc nhấn mạnh tính cần thiết của việt phát triển chương trình giáo dục, huấn luyện chung về đối phó bệnh truyền nhiễm; mở một hội nghị trực tuyến các chuyên gia trong nửa cuối năm nay để nắm bắt nhu cầu cụ thể.Về vấn đề này, đại diện các nước tham dự hội nghị đều thể hiện sự đồng tình, nhất trí tiếp tục thảo luận về nội dung cụ thể.Các quan chức tham dự cuộc họp quyết định tiếp tục trao đổi về phương án thúc đẩy chế độ hóa cơ chế hợp tác như thông qua quy tắc hoạt động chi tiết. Ngoài ra, các bên nhận định rằng việc Bắc Triều Tiên tham dự cơ chế hợp tác này trong tương lai có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường đối phó và hợp tác chung về các vấn đề an ninh y tế trong khu vực.Ra mắt hồi tháng 12 năm 2020, Cơ chế hợp tác kiểm dịch-y tế Đông Bắc Á là sáng kiến hợp tác trong khu vực nhằm ứng phó với các vấn đề an ninh y tế xuyên quốc gia bao gồm dịch COVID-19, do Hàn Quốc dẫn đầu.