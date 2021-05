Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 27/5 đã chủ trì Hội nghị chiến lược tài chính quốc gia tại Phủ Tổng thống, quyết định về phương hướng điều hành kinh tế nửa cuối năm và khung cơ bản cho dự thảo ngân sách năm sau.Tại đây, Tổng thống nhấn mạnh cần tiếp tục duy trì đường lối tài chính mở rộng ít nhất là cho tới năm sau. Hiện tại, có nhiều ý kiến lo ngại về tính lành mạnh tài chính của Hàn Quốc đang kém đi, do nợ quốc gia tăng cao trong quá trình đối phó với dịch COVID-19. Mặc dù Chính phủ đã huy động mọi nguồn lực tài chính để đối phó với đại dịch trong năm ngoái và xu hướng hồi phục kinh tế của Hàn Quốc năm nay đang nhanh hơn so với các nước phát triển lớn khác, nhưng mới chỉ là "hồi phục một nửa".Đặc biệt, Tổng thống chỉ ra sự bất cân bằng và phân hóa rõ nét về việc làm ở từng ngành công nghiệp trong quá trình hồi phục kinh tế. Tuy nhiên, nếu so với các nước khác, tính lành mạnh tài chính của Hàn Quốc vẫn ở mức tích cực.Tỷ lệ nợ quốc gia trên Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đã lần đầu vượt 40% trong năm ngoái do Chính phủ lập ngân sách bổ sung đối phó với dịch COVID-19. Tỷ lệ nợ năm nay được dự báo ở mức 48,2%. Để chuẩn bị cho thời kỳ hậu COVID-19, khi nền kinh tế Hàn Quốc quay trở lại quỹ đạo bình thường, Chính phủ phải lập trước chiến lược "lối thoát" cho các dự án xúc tiến tạm thời trong thời kỳ khủng hoảng COVID-19.Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hong Nam-ki cho biết Chính phủ sẽ lập phương hướng điều hành tài chính trung hạn nhằm duy trì vai trò tích cực và tính bền vững của tài chính về trung và dài hạn.