Tổng thống Mỹ bổ nhiệm chuyên gia về cấm vận Bắc Triều Tiên làm Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách tài trợ khủng bố

Photo : YONHAP News

Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) ngày 28/5 đưa tin Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chỉ định bà Elizabeth Rosenberg, một chuyên gia về cấm vận với Bắc Triều Tiên, làm Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách vấn đề tài trợ khủng bố.Bà Rosenberg là một chuyên gia về vấn đề cấm vận, từng nhiều lần nhấn mạnh rằng Chính phủ Mỹ tuyệt đối không được vội vàng gỡ bỏ trừng phạt với Bắc Triều Tiên. Hiện bà đang giữ vai trò cố vấn cho Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ.Từ tháng 5/2009 tới tháng 3/2013, dưới thời Chính phủ cựu Tổng thống Barack Obama, bà Rosenberg đã giữ vị trí cố vấn cấp cao cho Thứ trưởng phụ trách khủng bố và thông tin tài chính. Tới gần đây, bà giữ chức Giám đốc Chương trình Năng lượng, kinh tế và an ninh của Trung tâm an ninh Mỹ mới (CNAS), một cơ quan nghiên cứu chính sách tư nhân tại Washington.Vào tháng 7/2019, dưới thời Chính phủ cựu Tổng thống Donald Trump, trong một buổi hội thảo do Viện nghiên cứu hòa bình Mỹ tổ chức, bà Rosenberg từng phát biểu rằng không được gỡ bỏ cấm vận với Bắc Triều Tiên. Tháng 10/2019, bà từng đưa ra phân tích rằng Chính phủ Mỹ đã hạn chế trừng phạt các hành động vi phạm cấm vận ngang nhiên của miền Bắc, nhằm không làm xấu đi bầu không khí trong giai đoạn đầu ngoại giao hạt nhân với Bình Nhưỡng. Thái độ này sẽ làm Washington gặp khó khăn trong đàm phán thời gian tới.Bà Rosenberg phát biểu rằng một trọng tâm trong chính sách với miền Bắc đó là phân tích về các hoạt động, dấu vết tài chính trong quá khứ của miền Bắc, để lập giải pháp ngăn chặn các hoạt động tài chính trái phép của nước này.