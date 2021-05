Photo : YONHAP News

Công ty quản lý BigHit Music cho biết nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) đã được xướng tên ở hai hạng mục "Video âm nhạc hay nhất" (Best Music Video) và "Lực lượng người hâm mộ hùng hậu nhất" (Best Fan Army) tại lễ trao giải Giải thưởng âm nhạc iHeartRadio của Mỹ diễn ra ở Los Angeles vào ngày 27/5 (giờ địa phương).Giải thưởng âm nhạc iHeartRadio được trao từ năm 2014, do Đài phát thanh trực tuyến iHeartRadio của Mỹ tổ chức.Ca khúc "Dynamite" mà BTS phát hành vào năm ngoái được nhận giải "Video âm nhạc hay nhất". Đây là lần thứ hai BTS giành giải thưởng này, sau ca khúc "Boy with Luv" vào năm ngoái.Cộng đồng người hâm mộ của BTS "Army" được nhận giải thưởng "Lực lượng người hâm mộ hùng hậu nhất" 4 năm liên tiếp kể từ năm 2018.Trong video gửi tới lễ trao giải, BTS chia sẻ nhóm sẽ không thể đạt được những thành tích trên nếu không có người hâm mộ.Mặt khác, Giám đốc vũ đạo Sohn Sung-deuk của hãng BigHit Music, người sáng tác vũ đạo cho ca khúc "Dynamite", được nhận giải thưởng "Vũ đạo video âm nhạc được yêu thích" (Favorite Music Video Choreography).