Tỷ lệ người nước ngoài cư trú bất hợp pháp cao kỷ lục

Photo : YONHAP News

Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh thuộc Bộ Tư pháp Hàn Quốc ngày 30/5 đã công bố thống kê thường niên. Theo đó, tỷ lệ người nước ngoài cư trú bất hợp pháp trong tháng 4 là 19,7%, cao kỷ lục kể từ khi tiến hành thống kê, xu hướng tăng liên tục kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát từ tháng 1 năm 2020 (16,3%).Tỷ lệ cư trú bất hợp pháp tăng liên tục trừ tháng 7 năm 2020, đạt ngưỡng 18% vào tháng 4 năm ngoái khi làn sóng lây nhiễm COVID-19 đầu tiên bùng phát, sau đó vượt qua mốc 19% trong tháng 11, thời điểm xuất hiện làn sóng lây nhiễm thứ ba và tiếp tục đà tăng trong năm 2021.Sau khi ghi nhận mức cao kỷ lục 399.000 người vào tháng 7 năm ngoái, số lượng người nước ngoài cư trú bất hợp pháp có xu hướng giảm đến cuối năm 2020, rồi quay lại đà tăng trong năm 2021, lập con số kỷ lục mới 392.000 người vào tháng 4 vừa qua.Nguyên nhân số lượng người bất hợp pháp tăng là do người nước ngoài đến Hàn Quốc vì mục đích làm việc vẫn ở lại không về nước dù đã quá thời hạn lưu trú do đường bay quốc tế bị hạn chế sau khi dịch COVID-19 bùng phát.Trên thực tế, khoảng 30% người cư trú bất hợp pháp là người nước ngoài lưu trú dài hạn, nhập cảnh theo thị thực làm việc hoặc được cấp thẻ cư trú người nước ngoài. Số người lưu trú dài hạn bất hợp pháp trong tháng 4 là 115.000 người, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm ngoái.Mặt khác, số người nước ngoài ở Hàn Quốc trong tháng 4 giảm 8,6% so với cùng kỳ năm 2020, từ hơn 2.176.000 người xuống hơn 1.900.000 người, lần đầu tiên dưới ngưỡng 2 triệu người sau 5 năm, kể từ cuối năm 2015.Bộ Tư pháp đã đưa ra nhiều biện pháp đối phó trước lo ngại các trường hợp cư trú bất hợp pháp thành một điểm mù trong việc phòng dịch. Bộ Tư pháp không chỉ miễn nộp phạt và cấm nhập cảnh đối với người nước ngoài cư trú bất hợp pháp tự nguyện về nước cho đến tháng 6 năm 2020 mà còn cho phép những đối tượng này tái nhập cảnh theo tư cách visa du lịch lưu trú dưới 90 ngày (C-3).Ngoài ra, Bộ cũng cho phép người nước ngoài hết thời hạn cư trú và hoạt động làm việc được phép lao động thời vụ, triển khai hệ thống khai báo trực tuyến giúp đơn giản hóa thủ tục về nước tự nguyện. Tuy nhiên, các chuyên gia chỉ ra rằng vì tỷ lệ cư trú bất hợp pháp không ngừng gia tăng nên Chính phủ cần phải xây dựng giải pháp thay thế khác hiệu quả hơn.