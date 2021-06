1 triệu liều vắc-xin Janssen do Mỹ cung cấp đến Hàn Quốc ngày 5/6

Photo : YONHAP News

Tại cuộc họp ngày 30/5 của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Boo-kyum cho biết, vắc-xin COVID-19 của hãng dược Janssen (Bỉ) đủ tiêm cho 1 triệu người do Mỹ cung cấp sẽ đến Hàn Quốc trong tuần này. Con số này nhiều gấp đôi so với số lượng vắc-xin tiêm cho 550.000 người mà Washington cam kết tại Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ vừa qua.Theo đó, lô hàng chứa 1.012.800 liều vắc-xin Janssen sẽ khởi hành từ Mỹ vào ngày 2/6, dự kiến đến Hàn Quốc vào ngày 5/6.Vắc-xin của hãng dược Janssen là vắc-xin duy nhất chỉ cần tiêm một liều trong số các loại vắc-xin đang được sử dụng tại Hàn Quốc. Chính phủ Seoul phê duyệt sử dụng vắc-xin này hồi tháng 4 vừa qua. Tuy nhiên, tương tự như vắc-xin của hãng dược AstraZeneca (Anh), vắc-xin Janssen được khuyến cáo chỉ tiêm cho người trên 30 tuổi do có trường hợp xuất hiện đông máu, phản ứng phụ hiếm gặp sau tiêm phòng.Theo đó, đối tượng tiêm chủng vắc-xin này là lực lượng quân dự bị, dân phòng, viên chức Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao trên 30 tuổi, người nhà của các quân nhân dưới 60 tuổi. Chính phủ có kế hoạch triển khai đặt lịch tiêm trực tuyến từ ngày 1/6 và tiến hành tiêm chủng từ ngày 10/6 tại bệnh viện, trạm y tế trong khu vực địa phương. Đây cũng là biện pháp phục vụ cho những ai sắp có chuyến công tác công vụ hay hoạt động kinh tế tại nước ngoài.Giám đốc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) Jung Eun-kyeong cho biết đây là vắc-xin đã tiêm cho 10,5 triệu người tại Mỹ, trong số đó gồm cả quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc và binh lính Hàn Quốc được biệt phái tới quân đội Mỹ (KATUSA).Bên cạnh đó, đối tượng là binh lính trên 30 tuổi đã tiêm vắc-xin hãng dược AstraZeneca mũi một đạt khoảng 116.000 người, tương đương 88%. Dự kiến, 414.000 binh linh dưới 30 tuổi sẽ tiêm vắc-xin của hãng dược Pfizer từ ngày 7/6.