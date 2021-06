Hơn 50% người nhóm 20 tuổi ở Hàn Quốc đồng tình với việc độc thân, không sinh con

Photo : YONHAP News

Bộ Phụ nữ và gia đình Hàn Quốc ngày 30/5 đã công bố kết quả “Khảo sát thực trạng gia đình lần 4” được tiến hành hồi tháng 9 năm 2020 đối với 10.997 hộ gia đình trên toàn quốc.Kết quả cho thấy, nhóm 20 tuổi theo chủ nghĩa độc thân chiếm 53%, tỷ lệ cao nhất trong các nhóm tuổi. Hơn một nửa số người thuộc nhóm 20 tuổi đồng tình với việc ly hôn, tái hôn và không có con sau kết hôn. Độ tuổi càng tăng, tỷ lệ đồng ý với quan điểm này càng giảm. Chưa đến 20% người trên 70 tuổi đồng ý với quan điểm độc thân hay ly hôn, tái hôn, không có con sau kết hôn.Sự khác biệt thế hệ cũng thể hiện qua quan điểm về nghi lễ trong gia đình. Theo đó, hơn 48% nhóm tuổi dưới 20 cho rằng vợ và chồng nên đón ngày lễ Tết bên gia đình bố mẹ đẻ riêng của hai bên; song kết quả này ở nhóm trên 70 tuổi chỉ đạt 13%. Tỷ lệ nhóm 20 tuổi đồng ý không làm lễ cúng tổ tiên là 63,5%, ở nhóm trên 70 tuổi là 27,8%.Tỷ lệ đồng ý với quan điểm sống chung và không kết hôn là 26%, tăng 4,9% so với khảo sát năm 2015. Lý do được lựa chọn nhiều nhất là do kinh tế. Tỷ lệ đồng ý với quan điểm độc thân là 34%, tăng 1,6% so với năm 2015.70,5% số người được hỏi cho biết phụ nữ là người đảm đương toàn bộ việc nhà. Chỉ 26,6% người trả lời là việc nhà được chia đều cho cả nam và nữ; 2,6% câu trả lời là nam giới đảm nhận việc nhà.Nhằm xây dựng nền tảng xã hội bao trùm, giảm bớt sự phân biệt đối xử về hình thái gia đình, Bộ Phụ nữ và gia đình có kế hoạch cải thiện hệ thống luật pháp như sửa đổi Luật cơ bản về gia đình lành mạnh, mở rộng dịch vụ gia đình và hỗ trợ phù hợp, cân nhắc đến đặc trưng về gia đình đa dạng.