Dịch vụ ăn uống tăng trưởng mạnh nhất trong thị trường mua sắm trực tuyến

Photo : YONHAP News

Cục thống kê quốc gia và giới doanh nghiệp thực phẩm Hàn Quốc ngày 31/5 cho biết giá trị giao dịch mua sắm trực tuyến trong quý I năm nay đạt 44.700 tỷ won (40,24 tỷ USD), tăng 21,3% so với cùng kỳ năm ngoái.Trong đó, giao dịch trực tuyến dịch vụ ăn uống (đặt đồ ăn giao hàng qua điện thoại, internet) đạt 5.900 tỷ won (5,31 tỷ USD), tăng tới 71,9%, mức tăng cao nhất, được phân tích là do người dân có khuynh hướng ăn uống không tiếp xúc trong mùa dịch COVID-19. Các ứng dụng giao hàng ăn uống cũng đang có sự cạnh tranh khốc liệt.Sau dịch vụ ăn uống, mặt hàng ô tô và phụ kiện ô tô tăng 35,3%; thiết bị điện tử, điện tử gia dụng và viễn thông tăng 35,2%; nông sản, chăn nuôi, thủy sản tăng 34,9%; thực phẩm và đồ uống tăng 32,8%; máy tính và thiết bị ngoại vi tăng 32,8%; dụng cụ thể thao, giải trí tăng 32,1%; nội thất tăng 31,9%.Ngược lại, du lịch và dịch vụ giao thông giảm 34,4%, mức giảm sâu nhất; dịch vụ văn hóa giải trí giảm 25,7% do các hoạt động du lịch, giải trí bị co hẹp mạnh trong bối cảnh dịch COVID-19 kéo dài. Mặt hàng thời trang, phụ kiện giảm 6%, mỹ phẩm giảm 3,8%.Mặt hàng thực phẩm, đồ uống chiếm 13,5% tổng giá trị giao dịch mua sắm trực tuyến, xếp thứ nhất. Sau đó tới dịch vụ ăn uống chiếm 13,3%; thiết bị điện tử, điện tử gia dụng và viễn thông chiếm 11,7%; đồ dùng sinh hoạt 8,5%, quần áo 8%, mỹ phẩm 6,8%.