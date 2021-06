Xuất khẩu ô tô điện của Hyundai và Kia 4 tháng đầu năm tăng 46,6%

Photo : YONHAP News

Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Hàn Quốc (KAMA) ngày 31/5 cho biết xuất khẩu xe ô tô thân thiện với môi trường của hãng Hyundai và Kia trong 4 tháng đầu năm nay đạt 118.321 chiếc, tăng 46,6% so với cùng kỳ năm ngoái (80.689 chiếc). Trong đó, hãng Hyundai xuất khẩu 65.909 chiếc, Kia là 52.412 chiếc, tăng lần lượt 45,6% và 47,9% so với cùng kỳ một năm trước.Nguyên nhân xuất khẩu xe thân thiện với môi trường tăng mạnh được phân tích là do mẫu xe ô tô lai điện hybrid như Avante, Tucson được bổ sung, dòng xe hybrid sạc điện Santa Fe và Sorento của Hyundai bắt đầu được bán chính thức tại thị trường nước ngoài.Xuất khẩu dòng xe lai điện hybrid của Hyundai từ đầu năm đến tháng 4 vừa qua đạt tổng cộng 43.548 chiếc, tăng 80,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xuất khẩu mẫu xe Kona đạt nhiều nhất với 11.648 chiếc, tiếp theo là Ioniq 9.871 chiếc, Tucson 6.813 chiếc, Santa Fe 6.257 chiếc, Sonata 5.022 chiếc và Avante 3.937 chiếc.Xuất khẩu dòng xe lai điện hybrid của Kia đạt 22.896 chiếc, tăng 39,5%; trong đó mẫu xe Niro đạt 15.374 chiếc, Sorento 7.509 chiếc.Hãng Hyundai xuất khẩu 16.952 chiếc ô tô điện, giảm 9,2%; trong khi đó, Kia xuất khẩu 22.708 ô tô điện, tăng gần gấp đôi so với năm ngoái.Doanh số bán xe trong nước của 4 mẫu xe điện Ioniq 5, Kona EV, Porter EV và Ioniq EV đạt tổng cộng 7.797 chiếc, riêng Ioniq 5 chiếm 41,1%.Tính đến tháng 4, Kia xuất khẩu 19.787 chiếc xe điện Niro EV, tăng 114,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Dự kiến xuất khẩu xe điện của Kia sẽ tiếp tục mở rộng khi hãng có kế hoạch tung ra mẫu xe điện chuyên dụng EV6 đầu tiên tại thị trường châu Âu vào nửa cuối năm nay.Đối với xe điện hydro, xuất khẩu mẫu xe Nexo của Hyundai đạt 526 chiếc, tăng 39,5% so với mức 377 chiếc trong 4 tháng đầu năm 2020.