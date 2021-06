Sản xuất công nghiệp của Hàn Quốc trong tháng 4 giảm 1,1%

Photo : YONHAP News

Trong tháng 4, mặc dù sản xuất công nghiệp của Hàn Quốc đã giảm hơn 1%, nhưng chỉ số doanh thu bán lẻ, một chỉ số cho thấy xu hướng tiêu dùng, lại xác lập mức cao kỷ lục.Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 31/5 công bố báo cáo "Xu hướng hoạt động công nghiệp tháng 4". Trong tháng trước, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp Hàn Quốc đạt 111,4 điểm (so với mức chuẩn 100 điểm năm 2015), giảm 1,1% so với tháng 3. Đây là mức giảm thấp nhất trong vòng 11 tháng, kể từ sau mức giảm 1,5% tháng 5 năm ngoái.Trong đó, ngành chế tạo và khai thác khoáng sản giảm 1,6%, chủ yếu là do sản xuất chíp bán dẫn giảm tới 10,9%. Mức giảm chíp bán dẫn trong tháng 4 là mức giảm sâu nhất trong vòng một năm qua kể từ sau tháng 4 năm ngoái (14,7%). Nguyên nhân được phân tích là do hiệu ứng cơ sở, khi chỉ số sản xuất chíp bán dẫn vào tháng 3 đã đạt mức cao kỷ lục. Ngược lại, sản xuất máy móc thiết bị tăng 5,3%; thiết bị viễn thông, truyền hình tăng 12,%; thiết bị điện tăng 1,9%.Sản xuất dịch vụ trong tháng 4 tăng 0,4%, tiếp tục xu hướng tăng ba tháng liên tiếp. Trong đó, lĩnh vực bán buôn, bán lẻ tăng 0,8% do tiêu dùng quần áo, mỹ phẩm, thực phẩm tăng. Lĩnh vực nhà hàng, khách sạn cũng tăng 3,1% nhờ Chính phủ nới lỏng lệnh cấm tụ tập; vận tải, kho bãi giảm 2,2%.Doanh số bán lẻ tháng 4 tăng 2,3% so với tháng trước. Chỉ số doanh số bán lẻ đạt 120,5 điểm, mức cao nhất trong lịch sử thống kê liên quan từ năm 1995. Trong đó, doanh số hàng hóa không bền như mỹ phẩm tăng 2,4%, hàng hóa ít bền như quần áo tăng 4,3%, hàng hóa lâu bền như máy tính, thiết bị viễn thông tăng 0,7%. Cục thống kê phân tích doanh số bán lẻ vẫn đang tiếp tục gia tăng do tâm lý tiêu dùng được hồi phục cùng với việc mở rộng tiêm chủng vắc-xin COVID-19, hiệu quả từ các chính sách hỗ trợ tiêu dùng của Chính phủ.Đầu tư thiết bị trong tháng 4 tăng 3,5%. Ở lĩnh vực xây dựng, tiến độ hoàn thành dự án giảm 0,8%.Chỉ số động thái kinh tế tổng hợp, chỉ số đánh giá tình trạng cũng như xu thế hiện tại của nền kinh tế, đạt 101,3 điểm, tăng 1,1 điểm so với tháng 3. Chỉ số dự đoán biến động kinh tế trong tương lai gần đạt 103,6 điểm, tăng 0,4 điểm, đà tăng 11 tháng liên tiếp, dài kỷ lục.