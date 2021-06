Photo : YONHAP News

Hội nghị thượng đỉnh "Diễn đàn Đối tác vì tăng trưởng xanh và các mục tiêu toàn cầu đến năm 2030" (P4G) lần thứ II đã bế mạc vào đêm ngày 31/5 tại Seoul, Hàn Quốc.Lãnh đạo thượng đỉnh các nước đã ra Tuyên bố Seoul, nhấn mạnh về sự hợp tác của cộng đồng quốc tế nhằm khắc phục cuộc khủng hoảng khí hậu.Tuyên bố Seoul thể hiện nhận thức chung của các nước và tổ chức quốc tế tham gia về tính nghiêm trọng của khủng hoảng khí hậu và quyết tâm thực hiện của cộng đồng quốc tế nhằm khắc phục cuộc khủng hoảng này.Cụ thể, các nước tham gia nhất trí hợp tác tích cực để hướng tới mục tiêu kìm hãm tốc độ gia tăng nhiệt độ Trái đất không vượt ngưỡng 1,5 độ C, đẩy nhanh chuyển đổi năng lượng hướng tới thoát khỏi dần sử dụng than đá, đối phó với rác thải nhựa trên biển.Bên cạnh đó, lãnh đạo các nước đồng tình rằng khủng hoảng khí hậu không chỉ là vấn đề môi trường mà còn là vấn đề tác động tới toàn bộ các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh, nhân quyền. Các nước nhất trí phải khôi phục xanh khỏi cuộc khủng hoảng COVID-19.Trước khi hội nghị thông qua Tuyên bố Seoul, Tổng thống Moon Jae-in đã chủ trì phiên thảo luận giữa các lãnh đạo cấp cao với ba điểm chính, đó là khôi phục xanh khỏi đại dịch COVID-19, đối phó chung của cộng đồng quốc tế hướng tới trung hòa carbon cho tới năm 2050, tăng cường hợp tác giữa khối Nhà nước và tư nhân.Có tổng cộng 13 lãnh đạo thượng đỉnh và nhân sự cấp cao các nước tham dự phiên thảo luận này, trong đó có Đặc phái viên Tổng thống Mỹ về khí hậu John Kerry, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen.Hội nghị thượng đỉnh P4G lần này mặc dù có điểm hạn chế là tổ chức theo hình thức trực tuyến do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng được đánh giá tích cực là đã thể hiện quyết tâm của Hàn Quốc trong đối phó với biến đổi khí hậu. Thêm vào đó, hội nghị còn gây chú ý về trình độ công nghệ của Hàn Quốc, khi toàn bộ sự kiện được truyền đi toàn thế giới hoàn toàn bằng công nghệ thực tế ảo (VR) và thực tế ảo tăng cường (AR).Như vậy, Hội nghị thượng đỉnh P4G tại Seoul đã khép lại sau hai ngày họp. Hội nghị tiếp theo sẽ diễn ra tại Columbia vào năm 2023.