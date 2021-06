OECD nâng dự báo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2021 lên 3,8%

Photo : YONHAP News

Theo báo cáo “Triển vọng kinh tế” công bố ngày 31/5, Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) dự báo tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2021 đạt 3,8%, cao hơn 0,5% so với mức dự báo 3,3% đưa ra hồi tháng 3 vừa qua.OECD nhận định tiêu dùng tư nhân sẽ được cải thiện, ngành dịch vụ phục hồi nhờ các chính sách vĩ mô được mở rộng, giãn cách xã hội dần được nới lỏng và tiêu dùng bùng nổ sau nhiều ngày bị dồn nén. Ngoài ra, việc mở rộng đầu tư của Chính phủ và các doanh nghiệp trong “Chính sách kinh tế mới phiên bản Hàn Quốc” (Korean New Deal) sẽ thúc đẩy tăng trưởng và xuất khẩu tiếp tục xu thế gia tăng nhờ các đối tác thương mại lớn tăng trưởng.Tuy nhiên, OECD dự đoán tốc độ tiêm chủng vắc-xin COVID-19, nợ hộ gia đình gia tăng, biến động giá bất động sản có thể là yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc.Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới năm nay lên 5,8%, tăng 0,2% so với dự báo hồi tháng 3; trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế Nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20) là 6,3%, tăng 0,1%; khu vực đồng tiền chung châu Âu (EU) 4,3%, tăng 0,4%. Theo quốc gia, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Anh năm 2021 được dự đoán đạt 7,2%, Argentina 6,1%, Nga 3,5% và Trung Quốc 8,5%.Mặt khác, OECD đã hạ tốc độ tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc trong năm 2022 xuống 2,8%, thấp hơn 0,3% so với dự báo hồi tháng 3. Tốc độ tăng trưởng kinh tế thế giới năm sau dự đoán đạt 4,4%, tăng 0,4% so với chỉ số đưa ra trong tháng 3.OECD khuyến nghị Hàn Quốc cần đẩy nhanh công tác tiêm chủng bởi đây có thể là nguyên nhân làm đình trệ đà phục hồi tiêu dùng và tuyển dụng; đồng thời cần tiếp tục chính sách tài chính mở rộng cho đến khi nền kinh tế phục hồi; duy trì cơ sở chính sách tiền tệ nới lỏng vì tỷ lệ lạm phát dự kiến không vượt quá mục tiêu 2% cho tới năm sau.