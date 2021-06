Kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc tăng 45,6% trong tháng 5

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 1/6 cho biết kim ngạch xuất khẩu tháng 5 của Hàn Quốc đạt 50,73 tỷ USD, tăng 45,6% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng cao kỷ lục kể từ tháng 8 năm 1988.Kim ngạch xuất khẩu Hàn Quốc đã tăng 7 tháng liên tiếp kể từ tháng 11 và tháng 12 năm ngoái, tăng lần lượt 3,9% và 12,4%, 4 tháng đầu năm nay tăng lần lượt là 11,4%, 9,2%, 16,5% và 41,2%. Đặc biệt, kim ngạch xuất khẩu đã liên tục tăng mạnh hơn 40% trong tháng 4 và tháng 5.Số ngày làm việc trong tháng 5 là 21 ngày, ít hơn ba ngày so với tháng 4. Kim ngạch xuất khẩu bình quân ngày đạt 2,42 tỷ USD, tăng 49%, lần đầu tiên vượt mốc 2,4 tỷ USD kể từ năm 2018.Xuất khẩu tăng chủ yếu là nhờ các mặt hàng chủ lực như chíp bán dẫn, ô tô. 14 trên 15 mặt hàng chủ lực ghi nhận kim ngạch xuất khẩu tăng, trong đó có tới 12 mặt hàng tăng trưởng hơn hai chữ số. Đặc biệt, xuất khẩu chíp bán dẫn tăng 24,5%, lần đầu vượt mốc 10 tỷ USD; xe ô tô cũng tăng 93,7%, mức tăng lớn nhất trong vòng 14 năm 8 tháng. Ngoài ra, xuất khẩu hóa dầu và chế phẩm dầu mỏ cũng tăng kỷ lục với lần lượt 94,9% và 164,1%.Tàu thủy là mặt hàng duy nhất có xuất khẩu giảm do nghiệm thu các đơn đặt hàng đóng tàu từ 2-3 năm trước, không liên quan nhiều đến xuất khẩu năm nay.Xét theo khu vực, xuất khẩu sang 9 thị trường lớn đều tăng gồm Trung Quốc tăng 22,7%, Mỹ 62,8%, Liên minh châu Âu (EU) 62,8%, Đông Nam Á 64,3%, Nhật Bản 32,1%, Trung Nam Mỹ 119,3%, Ấn Độ 152,1%, Trung Đông 4,6%, Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) 36,5%.Kim ngạch nhập khẩu tháng 5 đạt 47,8 tỷ USD, tăng 37,9% so với một năm trước. Cán cân thương mại thặng dư 2,9 tỷ USD, xu hướng thặng dư 13 tháng liên tiếp.Chính phủ dự đoán xuất khẩu sẽ tiếp tục tăng trưởng trong thời gian tới khi thương mại thế giới đang có đà phục hồi rõ rệt. Tuy nhiên, vấn đề gián đoạn chuỗi cung ứng và lưu thông hàng hóa vẫn là bài toán cần giải quyết.